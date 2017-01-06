中国债市动态：美债向好略提振情绪，然大方向不明朗难脱震荡格局

路透上海1月6日 - 此前备受打压的美债走势转好，略提振中国债市情绪，周五早盘国债期货走升，现券收益率也稍有下行。不过交易员称，影响境内市场的主要因素依旧是经济基本面等，目前大方向仍不明朗，预计短期内难脱震荡格局。

美国公债收益率周四全面下挫，连降第三个交易日，因即将上任的特朗普政府的政策充满不确定性，投资人愈发厌恶风险。 路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)数据亦显示，美国注册应税债券基金四周来首度呈现净流入。

上海一银行交易员表示，目前境内债市消息比较清淡，“没方向，所以看到美债(向好)反应较大。”

他同时指出，从国债期货和现券收益率随后收窄涨幅来看，美债表现应该仅是短暂刺激因素，难改震荡盘整大势。此外，随着春节假期的临近，资金面的变化更值得关注。

剩余期限近10年的国债160023券最新成交 在3.19%，上日尾盘为3.21%。

尽管三个月以上shibor等指标继续明显上行，但早盘主要利率互换均下跌，幅度在3-5个基点(bp)左右。

央行公开市场今日进行了800亿元人民币逆回购操作，据此计算，本周净回笼5,950亿元，为六个月来最大规模的单周净回笼，上周为净回笼2,450亿元。