日韩关系：韩国称对日方因政治理由暂停换汇协议谈判深感遗憾

路透首尔1月6日 - 韩国企划财政部周五称，日本因政治理由暂停与韩国进行新的货币互换协议谈判，韩方对此感到遗憾。

日本内阁官房长官菅义伟周五稍早时表示，由于韩国决定保留釜山日本领事馆附近的慰安妇纪念铜像，所以日本暂停与韩国的换汇协议谈判。

在一份陈述韩国政府立场的声明稿中，企划财政部称，不论日韩之间的政治及外交关系如何，双方应继续经济及金融合作。日韩在去年8月同意展开新的换汇协议谈判，以增强抵御全球不稳定性。(完)