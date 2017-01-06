日韩关系：韩国称对日方因政治理由暂停换汇协议谈判深感遗憾

马来西亚期市：棕榈油收涨约1%，受强劲出口数据支撑
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
路透首尔1月6日 - 韩国企划财政部周五称，日本因政治理由暂停与韩国进行新的货币互换协议谈判，韩方对此感到遗憾。
日本内阁官房长官菅义伟周五稍早时表示，由于韩国决定保留釜山日本领事馆附近的慰安妇纪念铜像，所以日本暂停与韩国的换汇协议谈判。
在一份陈述韩国政府立场的声明稿中，企划财政部称，不论日韩之间的政治及外交关系如何，双方应继续经济及金融合作。日韩在去年8月同意展开新的换汇协议谈判，以增强抵御全球不稳定性。(完)
(编译 李婷仪 审校 王兴亚)
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。
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