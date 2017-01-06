日本个股：东芝周二将与债权银行会面，后者料同意暂不收回贷款--消息

路透东京1月6日 - 两位得到情况简报的银行人士称，东芝 计划周二与债权银行开会，解释该公司如何应对美国核业务的巨额减值问题。

上述银行人士对路透称，他们预计债权方将同意，在讨论向东芝提供协助期间暂不收回贷款。

暂未联系到东芝管理人士发表评论。

银行业人士称，东芝债信评级被下调导致其违反了贷款中的相关条款，因此银团贷款可能面临危险。他们并补充道，在这种情况下，银行一般会发放弃权证书，以免发生融资危机。