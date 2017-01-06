日本个股：东芝周二将与债权银行会面，后者料同意暂不收回贷款--消息

马来西亚期市：棕榈油收涨约1%，受强劲出口数据支撑
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
路透东京1月6日 - 两位得到情况简报的银行人士称，东芝 计划周二与债权银行开会，解释该公司如何应对美国核业务的巨额减值问题。
上述银行人士对路透称，他们预计债权方将同意，在讨论向东芝提供协助期间暂不收回贷款。
暂未联系到东芝管理人士发表评论。
银行业人士称，东芝债信评级被下调导致其违反了贷款中的相关条款，因此银团贷款可能面临危险。他们并补充道，在这种情况下，银行一般会发放弃权证书，以免发生融资危机。
东芝上个月宣布该公司在2015年买下的美国核业务成本失控，令投资者震惊。(完) (编译 徐文焰; 审校 李春喜)
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。
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