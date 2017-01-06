路透基点：潍柴动力签署3.1亿欧元再融资贷款案，13家银行参贷--TRLPC

路透香港1月6日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，中国柴油发动机制造商潍柴动力股份有限公司已签署3.1亿欧元(3.33亿美元)五年期再融资贷款，有13家银行参贷。

澳新银行是唯一的牵头行兼簿记行，在11月中旬启动该案进入一般银团阶段之前，澳新银行已先行提供全部融资。

贷款最高综合收益为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码130个基点，贷款利率为较LIBOR加码108个基点，前端费为99个基点，剩余期限为4.5年。

所筹资金还将用于一般公司用途。借款方为潍柴动力(香港)国际发展有限公司，其母公司潍柴动力股份有限公司为担保人。

贷款额度分配细节如下：

牵头行兼簿记行 欧元(百万)

澳新银行 25

牵头行

交通银行OBU 35

中国建设银行(亚洲) 30

星展银行 30

工商银行(亚洲) 30

南洋商业银行 30

印度国家银行香港分行 25

创兴银行 20

华侨银行 20

三井住友银行 20

印度工业信贷投资银行 15

法国兴业银行 15

主办行

法国巴黎银行 10

安排行

比利时联合银行 5

总计 310 (完)