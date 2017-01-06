台湾股市：连五日收升续创逾三周高位，外资买超权值股令涨势延续

路透台北1月6日 - 台湾股市周五第五日收升，续创逾三周高位。分析师表示，外资陆续归队并买进台积 电 、大立光 等权值股，令台股涨势欲罢不能。 台湾加权股价指数 收涨0.15%，至9,372.22点，前高为去年12月13日的9,382.14点；今日成交初值 为692.72亿台币，上交易日修正后为775.71亿。 凯基投顾分析师张明祥表示，盘面上除权值股外，造纸类股也因大陆对造纸厂要求停工，成为表现最强劲 的主流股。由于盘面成交量较12月明显回温，指数短线有机会挑战9,400、9,500点。 〞大家看好12日台积电与大立光的业绩说明会，认为会释出好消息。〞他说。 不过他也提醒，1月进入下半月，台股将面临美国总统川普就职，以及24日农历春节封关等变数，届时市 场气氛将转趋观望。 亚洲股市周五反弹至四周高位，本地时间13:48，MSCI亚太明晟指数 则涨0.03%。(完)