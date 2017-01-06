全球金市：金价自一个月高位下滑，交易员等待美国就业数据

马来西亚期市：棕榈油收涨约1%，受强劲出口数据支撑
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
“我们看到美国非农就业数据公布前出现了一点获利了结抛盘，”香港利昌金铺首席交易员Ronald Leung说。
他指出，特朗普正式上任之前，美元持坚将给金价带来压力。
路透技术分析师王涛认为，现货金未能突破每盎司1,182美元的阻力位，后市要么就在这个水准附近徘徊，要么就会回落至1,159的支撑位。
“从日线看，技术面有点弱，金价可能会跌至1,160美元附近，”GoldSilver Central的董事总经理Brian Lan说。
其他贵金属方面，现货白银 跌0.8%至16.42美元。银价昨日触及16.71，为12月15日以来最高位。
铂金 跌0.9%至959.24美元。昨日触及近八周高位975.80。
钯金 跌近0.3%，至736.72美元，周四曾触及四周高位747.80。
钯金本周周线上涨8.6%，为2016年7月1日当周以来最大周线涨幅。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 王兴亚/白云; 审校 李春喜)
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。
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