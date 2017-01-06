澳洲股市：连四日收高，受电信股和金融股上涨提振

《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--5月25日
路透5月25日 - 以下为中国深圳A+B股周四收市价及比价:(本地时间15:30时,1港元=0.88202人民 币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 18.40 8.19 2.55 南玻 8.95 5.27 1.93 深康佳 4.55 2.76 1.87 ST中华 7.97 3.08 2.93 ST中冠
但基本材料板块大拖大盘走势，必和必拓 和力拓 分别下跌0.5%和0.5%。
但Fortescue Metals 上涨0.3%，受铁矿石价格上涨的提振。
金属和矿业类股 周五跌0.4%，但本周累计上涨2.11%。
金价下滑则打压黄金类股下跌。
金融类股指数 上涨0.13%。澳洲四大银行股价涨幅介于0.1%-0.3%。该类股指数本周涨2.3%。
消费类股下跌。
而电信类股则领涨，澳洲电讯 上涨0.7%。(完)
路透5月25日 - 以下为中国深圳A+B股周四收市价及比价:(本地时间15:30时,1港元=0.88202人民 币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 18.40 8.19 2.55 南玻 8.95 5.27 1.93 深康佳 4.55 2.76 1.87 ST中华 7.97 3.08 2.93 ST中冠
路透5月25日 - 以下为中国上海A+B股周四收市价及比价:(本地时间15:33时,1美元=6.8699人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元 A/B股比价 ) 仪电电子 7.1 0.656 1.58 市北高新 13.47 1.043 1.88 大众交通 5.3 0.677 1.14 永生投资
路透北京5月25日 - 环球同业银行金融电讯协会(SWIFT)周四称，4月人民币在国际支付中的使用占比下滑至1.6%，排名降至第七，被瑞士法郎超越。