版本:
中国
亚洲 | 2017年 1月 6日 星期五 14:14 BJT

澳洲股市：连四日收高，受电信股和金融股上涨提振

但基本材料板块大拖大盘走势，必和必拓 和力拓 分别下跌0.5%和0.5%。

但Fortescue Metals 上涨0.3%，受铁矿石价格上涨的提振。

金属和矿业类股 周五跌0.4%，但本周累计上涨2.11%。

金价下滑则打压黄金类股下跌。

金融类股指数 上涨0.13%。澳洲四大银行股价涨幅介于0.1%-0.3%。该类股指数本周涨2.3%。

消费类股下跌。

而电信类股则领涨，澳洲电讯 上涨0.7%。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐