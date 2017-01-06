中国票据市场：开年需求转暖转贴利率大幅下行，资金面宽松助推

路透上海1月6日 - 中国票据市场转贴利率较去年底大幅下行，因跨年之后商业银行收票需求明显升温，市场交易恢复活跃，且短期资金价格跌幅明显，带动票据利率跟随下跌。

华南一银行交易员表示，目前一年期电票转贴利率成交在3.3%-3.4%左右，而去年年底在3.5%-3.6%，下行幅度约20bp。

“过完元旦资金价格下来了不少，加上1月份各行规模也比较足，收票需求比较大；不过再往后快春节了，资金可能会紧张，利率不一定能再往下走，”他说。

新年伊始资金面整体宽松，中国央行本周在公开市场亦顺势“收水”，仅维持地量逆回购操作，致单周净回笼规模创半年新高；而为应对春节假期，逆回购期限组合上则灵活调整，停做14天品种后又重启28天逆回购。业内人士称，央行净回笼表明其不愿资金面过度宽松，与今年中性的政策定调一致，而重启跨节的28天逆回购投放又显露维稳之意。

票据市场是短期资金融通的市场。此前的中国票据市场以纸票为主，处于分割状态，在各行各地区之间的流动性较差；交易期限一般在六个月以内，其中银行承兑汇票是最主要的交易工具。交易方式包括回购和转贴(即买断)。

电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线。金融机构开始为其客户办理电子商业汇票业务，电子商业汇票的最长期限由纸票的半年延长为一年。近来随着几起票据大案爆出，监管层开始力推电票，其交易活跃度已超过纸票。

而全国统一的票据交易平台--上海票据交易所已于2016年12月8日正式开业。央行行长周小川表示，票交所有助于完善中央银行金融调控，优化货币政策传导机制，增强金融服务实体经济的能力，央行将继续推动中国票据市场规范发展。(完)

**路透中国银票转贴参考率(全国)报价