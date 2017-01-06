台湾汇市：台币收贬脱离逾三周新高，因亚币回贬及巨额海外投资款汇出

* 台币收贬脱离逾三周新高，午后巨额海外投资款汇出

* 进口商及劳退基金等买美元致台币转贬

* 外资续净汇入，惟不敌进口商等买汇力道

* 下周一台币波动区间估在31.800-32.100

路透台北1月6日 - 台币兑美元 周五震荡收低，脱离逾三周盘中新高。汇银人士指出，随韩元及人民币等亚币走软，加上午后有巨额海外投资款汇出，台币应声反转走贬；短线观察重点在今晚美国公布的非农就业数据，及外资未来动向。

他们表示，早盘受人民币续升及外资汇入激励，台币进一步攻高，不过随后即吸引大型进口商、油款、劳退基金以及一大型日系银行大举买入美元，使台币转跌并一度触及32元大关。

〞有一家日系银行进来买美元，而且金额很大，下午台币就贬了。〞一大型银行交易员说。

另一资深汇银人士亦称，今天外资在台股买超且续呈净汇入，惟午后因有巨额的海外投资款汇出，外资汇入力道不敌海外投资汇出，加上人民币和韩元等亚币止升走贬，午后台币亦随之转为贬势。

他们并指出，今日一大型日系外银大买美元，比较属于筹码面的因素，下周除须观察海外投资款是否持续大举汇出外，还要关注今晚美国将公布的农就业数据优劣，以及美元和人民币等亚币后市走势。

一些亚洲货币周五略升，在美国非农就业报告公布前的警惕情绪令美元承压；离岸人民币在连续两日大涨后下滑。

人民币兑美元即期 周五大幅收跌逾400点，或0.6%，回吐昨日多数涨幅，而中间价较上日大涨639点。

台湾股市周五第五日收升，续创逾三周高位。 台湾证券交易所资料显示，外资及陆资在台股买超26.19亿台币，连三个交易日买超共55.47亿台币。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，尾盘指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日略为扩增，目前一个月美元/台币远汇 报31.893/31.934，上日收在31.750。

交易员预估，下周一台币兑美元主要交易区间料在31.800-32.100。

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浏览《台湾重要政经日程》，请点选 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日成交

报价 亿美元 量／亿美

元 台北外汇经纪公 31.993 31.962 31.856-32.000 31.900 8.50 9.73 司 元太外汇经纪公 31.992 31.960 31.870-31.999 31.900 4.73 4.99 司 无本金交割远期外汇(N 最新报价 上日现货收盘时水准 DF)

美元/台币一个月期 -0.050/-0.030 -0.040/-0.020 美元/台币六个月期 -0.180/-0.150 -0.190/-0.150 (完)

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Tullett Prebon台币NDF报价 (记者 罗两莎；审校 张喜良)