印尼央行：仍有放松货币政策的空间，但将关注通胀风险--副总裁

路透雅加达1月6日 - 印尼央行副总裁Perry Warjiyo周五称，央行仍有放松货币政策的空间，但将对通胀风险给予关注。

“如果我们看看国内的情况，发现条件有利，当然仍有一些宽松空间，”Warjiyo告诉记者。

“为促进增长，我们正在更多地动用流动性(并考察)如何推动流动性才能让银行业增加放贷，”他补充说。

Warjiyo称2016年印尼信贷可能增长9%左右。

金融服务当局给今年定下的信贷增长目标是13.5%。

为刺激银行放贷和提振经济增长，印尼央行2016年六次降息 ，累计降幅150个基点。(完)