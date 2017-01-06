印尼央行：仍有放松货币政策的空间，但将关注通胀风险--副总裁

马来西亚期市：棕榈油收涨约1%，受强劲出口数据支撑
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
路透雅加达1月6日 - 印尼央行副总裁Perry Warjiyo周五称，央行仍有放松货币政策的空间，但将对通胀风险给予关注。
“如果我们看看国内的情况，发现条件有利，当然仍有一些宽松空间，”Warjiyo告诉记者。
“为促进增长，我们正在更多地动用流动性(并考察)如何推动流动性才能让银行业增加放贷，”他补充说。
Warjiyo称2016年印尼信贷可能增长9%左右。
金融服务当局给今年定下的信贷增长目标是13.5%。
为刺激银行放贷和提振经济增长，印尼央行2016年六次降息 ，累计降幅150个基点。(完)
(编译 艾茂林; 审校 李爽)
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。
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