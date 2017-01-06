《汇市简讯》欧洲开盘：美元上涨，尽管人民币中间价提高

马来西亚期市：棕榈油收涨约1%，受强劲出口数据支撑
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
0637 GMT
* 美元/日圆上涨0.51%，欧元/美元下滑0.22%，澳元/美元下跌0.26%，英镑/美元下跌0.28%
* 美元兑人民币即期和美元兑离岸人民币都上涨，美元/韩元上涨0.56%，美元/坡元涨0.3%
* 日股日经指数下跌0.34%，中国股市沪综指收跌0.35%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数微升，美国原油期货下滑0.35%，美国10年期公债收益率报2.3591%
* 澳洲在去年11月录得近三年来的首次贸易顺差，因大宗商品价格飙升推动出口收入超过所有预估值
* 受釜山慰安妇纪念雕像争议影响，日本召回驻韩国大使
(编译 高琦 审校 蔡美珍)
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。
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