版本:
中国
亚洲 | 2017年 1月 6日 星期五 15:19 BJT

《汇市简讯》欧洲开盘：美元上涨，尽管人民币中间价提高

0637 GMT

* 美元/日圆上涨0.51%，欧元/美元下滑0.22%，澳元/美元下跌0.26%，英镑/美元下跌0.28%

* 美元兑人民币即期和美元兑离岸人民币都上涨，美元/韩元上涨0.56%，美元/坡元涨0.3%

* 日股日经指数下跌0.34%，中国股市沪综指收跌0.35%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数微升，美国原油期货下滑0.35%，美国10年期公债收益率报2.3591%

* 澳洲在去年11月录得近三年来的首次贸易顺差，因大宗商品价格飙升推动出口收入超过所有预估值

* 受釜山慰安妇纪念雕像争议影响，日本召回驻韩国大使

(编译 高琦 审校 蔡美珍)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐