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市场报道 | 2017年 1月 6日 星期五 15:25 BJT

德国数据：11月工业订单降幅超预期，因国内外需求疲弱

路透柏林1月6日 - 周五公布数据显示，国内外需求疲弱，打压德国11月工业订单降幅超过预期，在10月订单跳增后出现小幅修正走势。

经济部称，“德国制造”商品合约较前月下降2.5%。这是2014年11月以来的最大月度降幅，且略超路透调查预估的下降2.3%。

内需减少2.8%，外国订单下降2.3%，欧元区国家的需求下降2.7%。

10月工业订单上修至增长5.0%，这是2014年7月以来最大月度增幅；前值为增长4.9%。(完)

(编译 李爽； 审校 艾茂林)
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