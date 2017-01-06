金属期市：伦敦期铜小幅走高，因美元走软

马来西亚期市：棕榈油收涨约1%，受强劲出口数据支撑
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
前一交易日铜价涨2.6%至12月16日以来最高位后，投资者转持谨慎态度。
美元疲弱使铜等美元计价资产对于其他货币持有者来说更加便宜。
美元指数 近持平于101.610，隔夜跌至101.300，为12月14日以来低位。本周美元指数周线料将跌约0.8%。
0700 GMT时，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 涨0.14%，至每吨5,588美元。
上海期交所主力期铜 跌1.09%，报每吨45,350元人民币 (6,539美元)。
投资者将密切关注周五将公布的美国12月非农就业数据，以此作为衡量美国经济力道的指标。
其他金属中，LME期铅 跌0.5%，报每吨2,043.50美元，期镍 下滑1%，报10,185美元。
上海期铝 下滑1%，报每吨12,510元人民币，上海期锌 下挫1%，报21,215元。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 白云/于春红; 审校 孙茉莉/王洋)
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。
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