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亚洲 | 2017年 1月 6日 星期五 15:31 BJT

金属期市：伦敦期铜小幅走高，因美元走软

前一交易日铜价涨2.6%至12月16日以来最高位后，投资者转持谨慎态度。

美元疲弱使铜等美元计价资产对于其他货币持有者来说更加便宜。

美元指数 近持平于101.610，隔夜跌至101.300，为12月14日以来低位。本周美元指数周线料将跌约0.8%。

0700 GMT时，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 涨0.14%，至每吨5,588美元。

上海期交所主力期铜 跌1.09%，报每吨45,350元人民币 (6,539美元)。

投资者将密切关注周五将公布的美国12月非农就业数据，以此作为衡量美国经济力道的指标。

其他金属中，LME期铅 跌0.5%，报每吨2,043.50美元，期镍 下滑1%，报10,185美元。

上海期铝 下滑1%，报每吨12,510元人民币，上海期锌 下挫1%，报21,215元。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 白云/于春红; 审校 孙茉莉/王洋)
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