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市场报道 | 2017年 1月 6日 星期五 15:26 BJT

德国经济：2016年实质零售销售增幅料低于2015年，但消费支出仍强劲

路透柏林1月6日 - 德国联邦统计局周五发布的数据显示，德国2016年实质零售销售增长率料介于1.8-2.1%，略低于之前一年的增速。

德国2015年实质零售销售为增长2.5%。

数据显示，德国11月实质零售销售较前月下降1.8%，较上年同期增长3.2%。该指标波动较大，经常被修正。

数据整体表现正面，巩固了有关民间消费依然担当德国经济重要推动引擎的预期。

创纪录高位的就业、就业安全感的提升、实质薪资的上涨以及超低借款成本，都提高了德国民众的支出能力，使得消费成为德国经济的重要推动力量。（完）

(编译 高琦 审校 白云)
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