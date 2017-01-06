德国经济：2016年实质零售销售增幅料低于2015年，但消费支出仍强劲

美国热股：百思买第一季同店销售意外增长，盘初股价急升12.8%
路透5月25日 - 美国排名第一的电子产品零售商百思买(Best Buy)周四公布，季度同店销售意外增长，受游戏和移动产品需求支撑。百思买公布季度同店销售增长1.6%，而据研究机构Consensus Metrix，分析师平均预估为下滑1.5%。
路透柏林1月6日 - 德国联邦统计局周五发布的数据显示，德国2016年实质零售销售增长率料介于1.8-2.1%，略低于之前一年的增速。
德国2015年实质零售销售为增长2.5%。
数据显示，德国11月实质零售销售较前月下降1.8%，较上年同期增长3.2%。该指标波动较大，经常被修正。
数据整体表现正面，巩固了有关民间消费依然担当德国经济重要推动引擎的预期。
创纪录高位的就业、就业安全感的提升、实质薪资的上涨以及超低借款成本，都提高了德国民众的支出能力，使得消费成为德国经济的重要推动力量。（完）
(编译 高琦 审校 白云)
路透5月25日 - 美国排名第一的电子产品零售商百思买(Best Buy)周四公布，季度同店销售意外增长，受游戏和移动产品需求支撑。百思买公布季度同店销售增长1.6%，而据研究机构Consensus Metrix，分析师平均预估为下滑1.5%。
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美国劳工部周四公布，美国一周初请失业金人数为23.4万人(预估为23.8万人。 当前值 前次值 失业率(%) 4.4 (4月) 4.5 (3月) 非农业就业岗位(万) 增加21.1 (4月) 增加7.9 (3月修正值) 平均时薪(%) +0.3 (4月) +0.1 (3月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (4月) -0.3 (3月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.1 (4月)