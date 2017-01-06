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市场报道 | 2017年 1月 6日 星期五 15:29 BJT

《汇市简讯》英镑/美元虽然反弹，但走势仍偏向下行

0718 GMT

* 英镑/美元继续在横跨1.2306-1.2487的厚重云区内部徘徊

* 该区域的布仓情况显示，尽管英镑反弹，但趋势仍偏于下行

* 转换线和基准线负面关联，加强了空头格局

* 我们已经将卖单报价下调到1.2445水准，此处略低于30日移动均线

* 英镑/美元的一目均衡云区图：reut.rs/2iX6i2b

(编译 高琦 审校 白云)
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