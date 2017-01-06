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亚洲 | 2017年 1月 6日 星期五 15:36 BJT

新兴汇市：亚洲货币略升且周线有望录得涨幅，离岸人民币回落

亚洲     当日  今年以来   2016年
                        最新报价  上日尾盘   涨跌%   涨跌%    收市价
    
    日圆            116.16    115.35   -0.70   +0.78    117.07
    坡元            1.4330    1.4284   -0.32   +1.12    1.4490
    台币          31.975    31.962   -0.04   +0.95    32.279
    韩元           1193.04   1186.30   -0.56   +1.23   1207.70
    泰铢             35.71     35.77   +0.17   +0.25     35.80
    菲律宾披索       49.49     49.46   -0.05   +0.47     49.72
    印尼卢比      13340.00  13370.00   +0.22   +0.97  13470.00
    印度卢比       67.94     67.99   +0.07   -0.03     67.92
    马币            4.4730    4.4830   +0.22   +0.26    4.4845
    人民币          6.9195    6.8830   -0.53   +0.39    6.9467
    注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价     (完)
    
      
      
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 (编译 李爽/艾茂林/刘秀红；审校 白云/高琦/孙茉莉)
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