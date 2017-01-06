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亚洲 | 2017年 1月 6日 星期五 16:27 BJT

《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--1月6日

路透1月6日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地
时间16:25时，1港元=0.89234人民币 )
    
    涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示，A股相对H股的最新加权平
均溢价为22.16%，低于上交易日收盘的23.31%。
    
  公司名       A股代码      H股代码    A股价格(元  H股价格(港元)   A/H股比价
                                           )                      
 工商银行                                    4.44           4.73         1.05
 建设银行                                    5.46           5.83         1.05
 中国银行                                    3.44           3.52         1.10
 农业银行                                    3.13           3.26         1.08
 招商银行                                   17.96          18.62         1.08
 中信银行                                    6.79           5.12         1.49
 交通银行                                    5.78           5.74         1.13
 民生银行                                    9.01           8.45         1.19
 中国人寿                                   25.18          21.10         1.34
 中国平安                                   35.44          39.70         1.00
 中国太保                                   27.94          27.65         1.13
 中信证券                                   16.01          16.10         1.11
 新华人寿                                   44.24          37.25         1.33
 海通证券                                   15.39          13.84         1.25
 华能国际                                    7.08           4.99         1.59
 大唐发电                                    3.88           2.02         2.15
 华电国际                                    5.03           3.38         1.67
 中煤能源                                    5.84           3.79         1.73
 中国神华                                   16.39          15.46         1.19
 中国石油                                    8.36           6.04         1.55
 兖州煤业                                   10.73           5.46         2.20
 中国石化                                    5.87           5.82         1.13
 上海石化                                    6.83           4.42         1.73
 中海油服                                   13.17           7.49         1.97
 仪征化纤                                    4.25           1.52         3.13
 中国铝业                                    4.48           3.30         1.52
 江西铜业                                   17.87          11.36         1.76
 洛阳钼业                                    3.77           1.93         2.19
 紫金矿业                                    3.38           2.58         1.47
 马钢股份                                    2.91           2.26         1.44
 鞍钢股份                                    5.17           4.71         1.23
 重庆钢铁                                    2.52           2.35         1.20
 海螺水泥                                   17.44          21.75         0.90
 洛阳玻璃                                   25.61           5.08         5.65
 京城机电                                   11.79           3.79         3.49
 中联重科                                    4.62           3.54         1.46
 金隅股份                                    4.38           2.75         1.78
 中国国航                                    7.38           5.11         1.62
 东方航空                                    7.23           3.68         2.20
 南方航空                                    7.15           4.21         1.90
 中国远洋                                    5.39           2.77         2.18
 中海集运                                    4.14           1.62         2.86
 中集集团                                   15.55          11.66         1.49
 中海发展                                    7.04           4.47         1.76
 宁沪高速                                    8.56           9.86         0.97
 深高速                                      8.55           6.96         1.38
 成渝高速                                    5.16           2.92         1.98
 皖通高速                                   17.18           6.08         3.17
 广深铁路                                    5.61           4.69         1.34
 中国南车                                    9.94           7.15         1.56
 中国交建                                   15.61           9.09         1.92
 中国铁建                                   12.07          10.26         1.32
 中国中铁                                    9.09           6.53         1.56
 长城汽车                                   10.94           7.23         1.70
 比亚迪                                     49.80          42.60         1.31
 广汽集团                                   22.91           9.55         2.69
 青岛啤酒                                   29.43          28.55         1.16
 白云山                                     24.12          19.18         1.41
 新华制药                                   12.82           5.58         2.57
 海信科龙                                   10.70           6.24         1.92
 南京熊猫                                   14.87           7.11         2.34
 晨鸣纸业                                   10.96           8.24         1.49
 上海医药                                   19.99          17.94         1.25
 中兴通讯                                   15.63          12.78         1.37
 东方电气                                   10.79           7.12         1.70
 潍柴动力                                   10.29          12.76         0.90
 东北电气                                    8.20           2.57         3.58
 广船国际                                   31.32          12.26         2.86
 昆明机床                                    7.89           2.51         3.52
 一拖股份                                   12.40           4.40         3.16
 北辰实业                                    4.18           2.45         1.91
 创业环保                                    8.56           3.96         2.42
 中国中冶                                    4.81           2.91         1.85
 金风科技                                   16.79          12.88         1.46
 丽珠                                       58.41          45.40         1.44
 万科                                       20.64          18.04         1.28
 郑煤机                                      7.41           4.25         1.95
 大连港                                      2.86           1.37         2.34
 山东墨龙                                   10.15           2.72         4.18
 浙江世宝                                   34.35           8.80         4.37
 复星医药                                   23.35          23.95         1.09
 光大银行                                    3.92           3.62         1.21
 东江环保                                   17.86          13.30         1.50
 上海电气                                    8.42           3.48         2.71
 广发证券                                   17.05          16.56         1.15
 华泰证券                                   18.15          15.28         1.33
 东方证券                                   15.27           7.71         2.22
 光大证券                                   15.88          12.52         1.42
 招商证券                                   16.49          12.08         1.53
 
    附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。
    如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>
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