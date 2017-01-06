国际油市：油价小跌，有关减产协议无法完全落实的疑虑萦绕市场

马来西亚期市：棕榈油收涨约1%，受强劲出口数据支撑
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
多位分析师表示，当前油价在许多生产商的损益两平水准附近，除非有突发性的产出中断事件，否则油价没有太多进一步大涨的理由。
“自从OPEC宣布减产后，油价就处于每桶54美元之上，我们认为这是行业...2017年的损益两平水准，”美国投资银行Jefferies指出。
上日油价上涨，此前有多份报告指出沙特和阿布扎比落实石油输出国组织(OPEC)及其他产油国的减产协议，以控制全球供应过剩情形。
根据船运数据和行业消息人士信息进行的调查显示，OPEC 12月原油供应降至3,418万桶/日，11月修正为3,438万桶/日。
虽然交易商表示，油市受到减产协议的良好支撑，但对于所有产有国是否会完全执行减产计画仍不无疑虑。
新加坡顾问机构Energy Aspects石油分析师Virendra Chauhan表示，“要不要实现减产、证明那些不看好者的看法错误，决定权在OPEC手上。”
“有些国家将会作弊...我们预期伊拉克完全不会遵守协议...我们更不预期库尔德族会加入减产，因他们实行自治不受联邦政府辖制，”Energy Aspects在本周公布的2017油市展望中表示。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 艾茂林/张明钧; 审校 白云/于春红)
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路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。
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