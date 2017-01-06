国际油市：油价小跌，有关减产协议无法完全落实的疑虑萦绕市场

多位分析师表示，当前油价在许多生产商的损益两平水准附近，除非有突发性的产出中断事件，否则油价没有太多进一步大涨的理由。

“自从OPEC宣布减产后，油价就处于每桶54美元之上，我们认为这是行业...2017年的损益两平水准，”美国投资银行Jefferies指出。

上日油价上涨，此前有多份报告指出沙特和阿布扎比落实石油输出国组织(OPEC)及其他产油国的减产协议，以控制全球供应过剩情形。

根据船运数据和行业消息人士信息进行的调查显示，OPEC 12月原油供应降至3,418万桶/日，11月修正为3,438万桶/日。

虽然交易商表示，油市受到减产协议的良好支撑，但对于所有产有国是否会完全执行减产计画仍不无疑虑。

新加坡顾问机构Energy Aspects石油分析师Virendra Chauhan表示，“要不要实现减产、证明那些不看好者的看法错误，决定权在OPEC手上。”

“有些国家将会作弊...我们预期伊拉克完全不会遵守协议...我们更不预期库尔德族会加入减产，因他们实行自治不受联邦政府辖制，”Energy Aspects在本周公布的2017油市展望中表示。(完)

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