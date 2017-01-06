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亚洲 | 2017年 1月 6日 星期五 16:20 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶收低2.1%，尾随沪胶疲弱走势

东京一经纪商说道，“在日圆和人民币各自走强的情况下，东京和上海期胶看来是难以再进一步攀升，”上月两个市场分别创下多年高点。

沪胶5月合约 跌470元，收报每吨17,855元人民币。

新加坡2月期胶 尾盘报每公斤193美分，跌3.2美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 蔡美珍/孙茉莉; 审校 李春喜/于春红)
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