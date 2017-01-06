亚洲橡胶：TOCOM期胶收低2.1%，尾随沪胶疲弱走势

马来西亚期市：棕榈油收涨约1%，受强劲出口数据支撑
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
东京一经纪商说道，“在日圆和人民币各自走强的情况下，东京和上海期胶看来是难以再进一步攀升，”上月两个市场分别创下多年高点。
沪胶5月合约 跌470元，收报每吨17,855元人民币。
新加坡2月期胶 尾盘报每公斤193美分，跌3.2美分。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 蔡美珍/孙茉莉; 审校 李春喜/于春红)
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。
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