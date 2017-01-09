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亚洲 | 2017年 1月 9日 星期一 08:00 BJT

台湾货币市场：1月9日和本提存期资金预期变化一览表

路透台北1月9日 - 台湾货币市场周一及本提存期资金预期变化因素摘要如下：
            
    宽松因素：
    --央行到期定存单5,133.0亿台币。
    --公债付息8.125亿台币。    

    紧缩因素：    
    --央行料将发行定存单。
    --财政部发行财106-1期国库券，金额250亿台币。    
    
 -------------------------------------------------------------------------
    **宽松因素：
    --央行存单到期 共4兆(万亿)927.1亿台币，分别为：   
        01/10            2,487.50亿台币
        01/11            3,615.00亿台币
        01/12            3,079.00亿台币
        01/13            1,470.00亿台币
        01/16            1,439.00亿台币
        01/17              780.00亿台币
        01/18              813.00亿台币
        01/19            6,262.80亿台币
        01/20            1,135.50亿台币
        01/23            4,004.00亿台币
        01/24            2,070.00亿台币
        01/25            1,234.50亿台币
        01/26            1,738.50亿台币
        01/27            2,333.50亿台币
        01/30                8.00亿台币
        01/31            4,050.80亿台币
        02/01            2,086.50亿台币
        02/02              529.00亿台币
       *02/03            1,790.50亿台币
   注*表更新。
    
    --公债付息共124.931915亿台币。
    1/13     100甲2期6息  13.8125亿台币
    1/15     102甲2期4息        7亿台币
    1/15     105甲1期1息   1.3125亿台币
    1/18     89甲7期17息    31.25亿台币
    1/20     101甲2期5息       13亿台币
    1/20     103甲2期3息   3.948975亿台
                                     币
    1/22     88甲3期18息           14.1
                              225亿台币
    1/22     105甲2期1息    4.125亿台币
    1/23     104甲2期2息  6.36044亿台币
    1/28      99甲2期7息    13.50亿台币
    1/28     102甲3期4息    10.50亿台币
    1/29     103甲3期3息     6.00亿台币
        
   --月底军公教薪饷拨款。
     
    **紧缩因素：     
    --01/11：财政部发行两年期106甲1期公债，暂定金额250亿台币，6日标售。
    --01/23：财政部发行五年期106甲2期公债，暂定金额250亿台币，18日标售。    
    --营业税、菸酒税及货物税等例行性税款缴库。(完)   

 (记者 董永年； 审校 罗两莎)
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