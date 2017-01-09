台湾货币市场：1月9日和本提存期资金预期变化一览表

港报社评：葛咸城非蝙蝠侠，民企难敌先天缺陷--信报5月25日
继早前遭沽空机构格劳克斯（Glaucus）狙击的丰盛控股高调表示正在筹组反沽空联盟后，近日两度被另一沽空机构葛咸城研究（Gotham City Research）狙击的瑞声科技，其行政总裁潘政民昨天在股东会上强调，沽空机构对瑞声所作的指控内容不实，并极具误导性，集团将尽快刊发澄清公告予以反驳。
路透台北1月9日 - 台湾货币市场周一及本提存期资金预期变化因素摘要如下： 宽松因素： --央行到期定存单5,133.0亿台币。 --公债付息8.125亿台币。 紧缩因素： --央行料将发行定存单。 --财政部发行财106-1期国库券，金额250亿台币。 ------------------------------------------------------------------------- **宽松因素： --央行存单到期 共4兆(万亿)927.1亿台币，分别为： 01/10 2,487.50亿台币 01/11 3,615.00亿台币 01/12 3,079.00亿台币 01/13 1,470.00亿台币 01/16 1,439.00亿台币 01/17 780.00亿台币 01/18 813.00亿台币 01/19 6,262.80亿台币 01/20 1,135.50亿台币 01/23 4,004.00亿台币 01/24 2,070.00亿台币 01/25 1,234.50亿台币 01/26 1,738.50亿台币 01/27 2,333.50亿台币 01/30 8.00亿台币 01/31 4,050.80亿台币 02/01 2,086.50亿台币 02/02 529.00亿台币 *02/03 1,790.50亿台币 注*表更新。 --公债付息共124.931915亿台币。 1/13 100甲2期6息 13.8125亿台币 1/15 102甲2期4息 7亿台币 1/15 105甲1期1息 1.3125亿台币 1/18 89甲7期17息 31.25亿台币 1/20 101甲2期5息 13亿台币 1/20 103甲2期3息 3.948975亿台 币 1/22 88甲3期18息 14.1 225亿台币 1/22 105甲2期1息 4.125亿台币 1/23 104甲2期2息 6.36044亿台币 1/28 99甲2期7息 13.50亿台币 1/28 102甲3期4息 10.50亿台币 1/29 103甲3期3息 6.00亿台币 --月底军公教薪饷拨款。 **紧缩因素： --01/11：财政部发行两年期106甲1期公债，暂定金额250亿台币，6日标售。 --01/23：财政部发行五年期106甲2期公债，暂定金额250亿台币，18日标售。 --营业税、菸酒税及货物税等例行性税款缴库。(完) (记者 董永年； 审校 罗两莎)
继早前遭沽空机构格劳克斯（Glaucus）狙击的丰盛控股高调表示正在筹组反沽空联盟后，近日两度被另一沽空机构葛咸城研究（Gotham City Research）狙击的瑞声科技，其行政总裁潘政民昨天在股东会上强调，沽空机构对瑞声所作的指控内容不实，并极具误导性，集团将尽快刊发澄清公告予以反驳。
医务委员会改革争议多时，政府准备下月初将新的《医生注册（修订）条例草案》提交立法会审议，改善医委会的投诉调查及纪律聆讯机制，增加业外人士参与。为了消除疑虑，新方案减少了特首委任医委会委员的权力，并将选举产生的委员数目增至20人，委任委员则减至12人。去年医生组织质疑特首企图透过委任代表「操控医委会」，坚持医生委员与委任委员比例应为1：1，新方案已满足了相关要求，医生组织不应反对草案。
内地A股市场仍在试底，上证指数昨曾低见3,022点，收报3,064点，微升2点或0.07%，未有失守3,000大关。股王腾讯虽然略为休整，昨跌0.58%，收报273.6港元，就未为港股带来太大压力。恒指收报25,428点，微升0.1%；国指收报10,390点，跌0.04%，大市成交额缩减至700.7亿港元。