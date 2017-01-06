路透基点：招银金融租赁快速重返市场，欲筹3-5亿美元三年期贷款--TRLPC

路透香港1月6日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，招银金融租赁在市场投石问路，欲筹措3-5亿美元的三年期离岸贷款。该公司五个月前才刚刚完成了5亿美元的三年期离岸贷款案。

一位消息人士称，新贷款的综合收益料不到150个基点。招银金融租赁的香港子公司--招银国际租赁管理有限公司(CMB International Leasing Management)为借款人。

资金将用于一般企业用途。

之前的5亿美元三年期贷款于2016年8月签署，中国银行、中国信托银行、星展银行、富邦华一银行和汇丰银行为牵头行兼簿记行。贷款利率为三个月伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码135个基点。