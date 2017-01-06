路透基点：招银金融租赁快速重返市场，欲筹3-5亿美元三年期贷款--TRLPC

《汇市简讯》欧洲盘初：中国市场未受降评影响
* 日股日经指数涨0.46%，沪综指升1.18%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数升0.96%，美国原油期货涨0.8%，美国公债收益率报2.2554%
路透香港1月6日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，招银金融租赁在市场投石问路，欲筹措3-5亿美元的三年期离岸贷款。该公司五个月前才刚刚完成了5亿美元的三年期离岸贷款案。
一位消息人士称，新贷款的综合收益料不到150个基点。招银金融租赁的香港子公司--招银国际租赁管理有限公司(CMB International Leasing Management)为借款人。
资金将用于一般企业用途。
之前的5亿美元三年期贷款于2016年8月签署，中国银行、中国信托银行、星展银行、富邦华一银行和汇丰银行为牵头行兼簿记行。贷款利率为三个月伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码135个基点。
(编译 艾茂林; 审校 白云)
* 日股日经指数涨0.46%，沪综指升1.18%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数升0.96%，美国原油期货涨0.8%，美国公债收益率报2.2554%
路透香港5月25日 - 因未能刊发业绩公告而停牌超过两年的天合化工周四称，香港证监会已勒令该股停牌，而该公司正就解决关注事项寻求法律意见。
路透台北5月25日 - 台湾股市周四收高续创逾17年高位。分析师表示，受市场预期美国将审慎渐进升息带动，今日包括台股在内的亚洲股市纷纷上扬，大盘指数第四日收高。