更新版 1-中国汇市：人民币大幅收跌0.6%，逢低购汇盘涌出吞噬上日多数涨幅

* 人民币兑美元即期大幅收跌0.6%，吞噬昨日多数涨幅 * 中间价创一个月新高，单日涨幅仅次于2005年汇改当日 * 逢低购汇盘纷纷涌出，大行在6.92附近有意值守 * 贬值预期短期难以扭转，未来关注监管态度 (新增收盘报价和评论) 路透北京1月6日 - 人民币兑美元即期 周五大幅收跌逾400点，或0.6%，回吐昨日多数涨幅，而 中间价较上日大涨639点。交易员指出，人民币早盘在中间价带动下高开，而境内客盘逢低购汇意愿较强，尤 其是午后在离岸人民币走弱带动下，人民币汇价弱势运行，市场期待即将公布的美国非农就业报告。 人民币兑美元中间价 大涨639点，0.93%的单日涨幅仅次于2005年7月汇改当日。而离岸人民币 虽然开盘在6.78附近，但随后一连走贬逾700点，亦带动在岸购汇热情。 交易员并指出，人民币中间价显示央行有意维稳市场，但昨日美元空头踩踏的恐慌情绪趋向理性，转而逢 低购汇，午后有大行出手，汇价值守在6.92附近，预计近期人民币料稳中趋弱，市场聚焦监管下一步动作。 “价格一下来，购汇盘会很强，很多企业就挤在现在购汇了，因为价格便宜嘛。”一中资行交易员称，今 天购汇力道已经很强。 另有交易员指出，年初人民币一波凌厉涨势将有效打击离岸空头气焰，但尚难扭转贬值预期，而离岸由于 流动性紧张引发离岸人民币汇价较强的格局有望持续，将推升两地价差倒挂局面持续存在，并可能继续扩大。 中国证券报周五发布评论文章称，从近期中国央行表态和市场表现来看，央行不会容忍人民币持续大幅贬 值的预期持续强化，可以预见今年将进行更多预期管理，保持汇率稳定。 离岸人民币融资成本早盘仍在攀升。香港财资公会公布数据显示，香港离岸人民币Hibor隔夜拆借利率HI CNHONDF=周五升至61.333%，创2016年1月12日以来新高。离岸人民币隔夜掉期隐含利率亦一度冲上历史高位 ，随后回落。 另据汤森路透数据显示，香港金管局100亿元人民币日间回购协议流动性安排的额 度 于周五早上已接近用尽。 路透调查显示，2017年新兴亚洲货币料延续2016年的下跌行情，因有关美国联邦储备理事会(美联储/FED) 加快升息的预期，以及美国当选总统特朗普的财政刺激承诺，都将推高美元。 全球汇市方面，美元周五逐渐爬升，隔夜大跌至三周低点的走势趋于平静，但今日稍晚将公布美国非农就 业报告，令美元的上涨势头受到制约。 美元周初保持去年底的升势，在美国公布强劲的制造业采购经理人数据后触及14年高位，但随后情况急转 而下，周四人民币兑美元劲升1%创11个月以来的最大单日涨幅，离岸人民币更一度升破6.79元至两个月新高， 这让呈现高档整理的美元全线下滑，美元指数创下三周低点，美元兑欧元及日圆当日跌幅分别高达约1%及1.4% ，多头格局一夕翻转。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市场人民币的主要报 价： 在岸市场人民币兑美 今日 上日 升贬 元 即期成交价格<CNY=C 6.923 6.8817 -0.60% FXS> 中间价 6.8668 6.9307 0.93% 成交额<CNYSPTVOL=C 266.04亿美元 251.46亿美元 FXT> 日内波动幅度(pips) 610 日低6.9399 日高6.8789 今年以来升贬幅度 0.38% 2005年汇改以来升贬 19.55% 幅度 一年期美元/人民币 830 掉期 离岸人民币市场 今日 上日 CNH即期 6.8561 6.7865 一年期NDF<CNY1YNDF 7.185 7.1525 OR=> 中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收 盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价 ，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完） (发稿 马蓉/李文科; 审校 林高丽/曾祥进)