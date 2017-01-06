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亚洲 | 2017年 1月 6日 星期五 17:08 BJT

《台湾央行冲销一览表》本周存单发行余额净减411.9亿台币，上周则净增14亿

路透台北1月6日 - 台湾央行本周定期存单发行余额净减411.9亿台币；至周五央行存单未到期余额为7兆(
万亿)2,561.1亿台币。上周央行定存单发行余额则为净增14亿台币。
                           
    台湾央行存单未到期余额变化一览请参看   
 日期     到期量(亿)     发行量(亿)       增加/减少(亿)
     1/3       5,565.30         4,060.80           -1,504.50
    *1/4       2,108.00         3,115.50           +1,007.50
    *1/5       1,259.20         1,340.80              +81.60
     1/6       1,757.00         1,760.50               +3.50
 总计         10,689.50        1,0277.60             -411.90
                                          
    *1/4：包含364天期定存单，共1,000亿台币。
    *1/5：包含14天期定存单，共822.80亿台币。
        
 日期        91天期发行量(亿)    182天期发行量(亿)
        1/3                  16                            8
        1/4                 106                            9
        1/5                   9                            5
        1/6                   6                            2
 总计                       137                           24
 (完)

 (记者 罗两莎 ；审校 詹静宜)
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