《台湾央行冲销一览表》本周存单发行余额净减411.9亿台币，上周则净增14亿

路透台北1月6日 - 台湾央行本周定期存单发行余额净减411.9亿台币；至周五央行存单未到期余额为7兆( 万亿)2,561.1亿台币。上周央行定存单发行余额则为净增14亿台币。 台湾央行存单未到期余额变化一览请参看 日期 到期量(亿) 发行量(亿) 增加/减少(亿) 1/3 5,565.30 4,060.80 -1,504.50 *1/4 2,108.00 3,115.50 +1,007.50 *1/5 1,259.20 1,340.80 +81.60 1/6 1,757.00 1,760.50 +3.50 总计 10,689.50 1,0277.60 -411.90 *1/4：包含364天期定存单，共1,000亿台币。 *1/5：包含14天期定存单，共822.80亿台币。 日期 91天期发行量(亿) 182天期发行量(亿) 1/3 16 8 1/4 106 9 1/5 9 5 1/6 6 2 总计 137 24 (完) (记者 罗两莎 ；审校 詹静宜)