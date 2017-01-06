欧洲汇市：英镑指数料实现一个月来首个周线涨幅

美国热股：百思买第一季同店销售意外增长，盘初股价急升12.8%
路透5月25日 - 美国排名第一的电子产品零售商百思买(Best Buy)周四公布，季度同店销售意外增长，受游戏和移动产品需求支撑。百思买公布季度同店销售增长1.6%，而据研究机构Consensus Metrix，分析师平均预估为下滑1.5%。
自英国去年公投退欧以来，对这种立场会给经济造成重大冲击的担忧是英镑下跌的主要原因。但由于经济数据强于预期，英镑自11月初以来显得比较强劲。
周五英镑兑美元较周四所及的两周半高位跌约0.0033美元，兑欧元仅跌0.1%。这推动英国央行的英镑贸易加权指数有望录得近0.5%涨幅。
“英国退欧仍是英镑走向的一大主题，英国经济持续意外的强劲表现，看来正在帮助抵消英国退欧不确定性的影响，”日本三菱日联金融集团(MUFG)全球市场研究部主管表示。
周五英国没有重要数据公布，下一个重要数据将是下周尾段出炉的零售销售和工业产出数据。美国周五1330GMT将公布的非农就业报告数据将主导市场交易。(完)
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全部现汇报价 (编译 刘秀红/李爽 审校 张明钧/蔡美珍)
路透5月25日 - 美国排名第一的电子产品零售商百思买(Best Buy)周四公布，季度同店销售意外增长，受游戏和移动产品需求支撑。百思买公布季度同店销售增长1.6%，而据研究机构Consensus Metrix，分析师平均预估为下滑1.5%。
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美国劳工部周四公布，美国一周初请失业金人数为23.4万人(预估为23.8万人。 当前值 前次值 失业率(%) 4.4 (4月) 4.5 (3月) 非农业就业岗位(万) 增加21.1 (4月) 增加7.9 (3月修正值) 平均时薪(%) +0.3 (4月) +0.1 (3月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (4月) -0.3 (3月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.1 (4月)