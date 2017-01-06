欧洲汇市：英镑指数料实现一个月来首个周线涨幅

自英国去年公投退欧以来，对这种立场会给经济造成重大冲击的担忧是英镑下跌的主要原因。但由于经济数据强于预期，英镑自11月初以来显得比较强劲。

周五英镑兑美元较周四所及的两周半高位跌约0.0033美元，兑欧元仅跌0.1%。这推动英国央行的英镑贸易加权指数有望录得近0.5%涨幅。

“英国退欧仍是英镑走向的一大主题，英国经济持续意外的强劲表现，看来正在帮助抵消英国退欧不确定性的影响，”日本三菱日联金融集团(MUFG)全球市场研究部主管表示。

周五英国没有重要数据公布，下一个重要数据将是下周尾段出炉的零售销售和工业产出数据。美国周五1330GMT将公布的非农就业报告数据将主导市场交易。(完)

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