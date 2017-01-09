重温稿-《路透简报》--中国金融市场一周走势回顾

以下为路透中文新闻为您整理的1月3日-6日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元 2017年首周升0.38%。新年伊始市场此前预期个人购汇需求汹涌状况没有出现，而离岸CNH市场成为本周最大亮点，离岸人民币流动性再现极度紧张状况，离岸CNH 前三个交易日最大涨幅近3%，这也带动在岸汇价快速反弹，盘中最高触及6.8683元的近一个月高点，但周五市场猜测央行缩减中间价升幅，导致客盘购汇需求重燃，周五汇价明显回吐涨幅。汇价大幅波动也打破此前一致性贬值预期，后续若美元指数短期偏弱，则人民币有望出现双向波动走势。 公开市场操作: --新年伊始资金面整体宽松，中国央行当周在公开市场亦顺势“收水”，仅维持地量逆回购操作，致单周净回笼规模创半年新高；而为应对春节假期，逆回购期限组合上则灵活调整，停做14天品种后又重启28天逆回购。

业内人士称，央行净回笼表明其不愿资金面过度宽松，与今年中性的政策定调一致，而重启跨节的28天逆回购投放又显露维稳之意。此外，此前贬值预期罩顶的人民币兑美元汇率 年初大幅反弹已打乱空头节奏，预计货币政策仍将配合央行对汇市的预期引导。

债市: --中国银行间债市当周现券明显走弱，10年国债收益率收益率反弹约20个基点（bp）；此前债市暴跌后很快出现一波快速回暖，特别是10年国债收大型保险机构买盘持续关注，收益率跌幅过快，而目前债市大环境无论是政策面还是基本面依旧偏空，难以支撑现券重回牛市，料短期内难摆脱偏弱震荡局面。

票据: --中国票据市场转贴利率新年第一周较去年底大幅下行，因跨年之后商业银行收票需求明显升温，市场交易恢复活跃，且短期资金价格跌幅明显，带动票据利率跟随下跌。