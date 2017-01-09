重温稿-《路透简报》--中国金融市场一周走势回顾

港报社评：葛咸城非蝙蝠侠，民企难敌先天缺陷--信报5月25日
继早前遭沽空机构格劳克斯（Glaucus）狙击的丰盛控股高调表示正在筹组反沽空联盟后，近日两度被另一沽空机构葛咸城研究（Gotham City Research）狙击的瑞声科技，其行政总裁潘政民昨天在股东会上强调，沽空机构对瑞声所作的指控内容不实，并极具误导性，集团将尽快刊发澄清公告予以反驳。
以下为路透中文新闻为您整理的1月3日-6日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元 2017年首周升0.38%。新年伊始市场此前预期个人购汇需求汹涌状况没有出现，而离岸CNH市场成为本周最大亮点，离岸人民币流动性再现极度紧张状况，离岸CNH 前三个交易日最大涨幅近3%，这也带动在岸汇价快速反弹，盘中最高触及6.8683元的近一个月高点，但周五市场猜测央行缩减中间价升幅，导致客盘购汇需求重燃，周五汇价明显回吐涨幅。汇价大幅波动也打破此前一致性贬值预期，后续若美元指数短期偏弱，则人民币有望出现双向波动走势。 公开市场操作: --新年伊始资金面整体宽松，中国央行当周在公开市场亦顺势“收水”，仅维持地量逆回购操作，致单周净回笼规模创半年新高；而为应对春节假期，逆回购期限组合上则灵活调整，停做14天品种后又重启28天逆回购。
业内人士称，央行净回笼表明其不愿资金面过度宽松，与今年中性的政策定调一致，而重启跨节的28天逆回购投放又显露维稳之意。此外，此前贬值预期罩顶的人民币兑美元汇率 年初大幅反弹已打乱空头节奏，预计货币政策仍将配合央行对汇市的预期引导。
债市: --中国银行间债市当周现券明显走弱，10年国债收益率收益率反弹约20个基点（bp）；此前债市暴跌后很快出现一波快速回暖，特别是10年国债收大型保险机构买盘持续关注，收益率跌幅过快，而目前债市大环境无论是政策面还是基本面依旧偏空，难以支撑现券重回牛市，料短期内难摆脱偏弱震荡局面。
票据: --中国票据市场转贴利率新年第一周较去年底大幅下行，因跨年之后商业银行收票需求明显升温，市场交易恢复活跃，且短期资金价格跌幅明显，带动票据利率跟随下跌。
股市: --中国股市沪综指 当周持续震荡反弹，收出六周来最大周涨幅，周中再创近一个月收盘新高。跨过年底敏感时刻，资金面虽有所缓解，但反弹乏量暂难拓展更多空间，大盘将在3,100点之上持续震荡进行反复巩固，板块轮动行情下大盘区间震荡的格局并未变化。 (完) (整理 张金栋/边竞/吕雯瑾/张晓翀; 审校 曾祥进)
继早前遭沽空机构格劳克斯（Glaucus）狙击的丰盛控股高调表示正在筹组反沽空联盟后，近日两度被另一沽空机构葛咸城研究（Gotham City Research）狙击的瑞声科技，其行政总裁潘政民昨天在股东会上强调，沽空机构对瑞声所作的指控内容不实，并极具误导性，集团将尽快刊发澄清公告予以反驳。
医务委员会改革争议多时，政府准备下月初将新的《医生注册（修订）条例草案》提交立法会审议，改善医委会的投诉调查及纪律聆讯机制，增加业外人士参与。为了消除疑虑，新方案减少了特首委任医委会委员的权力，并将选举产生的委员数目增至20人，委任委员则减至12人。去年医生组织质疑特首企图透过委任代表「操控医委会」，坚持医生委员与委任委员比例应为1：1，新方案已满足了相关要求，医生组织不应反对草案。
内地A股市场仍在试底，上证指数昨曾低见3,022点，收报3,064点，微升2点或0.07%，未有失守3,000大关。股王腾讯虽然略为休整，昨跌0.58%，收报273.6港元，就未为港股带来太大压力。恒指收报25,428点，微升0.1%；国指收报10,390点，跌0.04%，大市成交额缩减至700.7亿港元。