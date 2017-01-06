路透基点：南明有限公司启动3.5亿美元三年期贷款案--TRLPC

路透香港1月6日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，南明有限公司启动3.5亿美元的三年期贷款案，用于为2014年的同等规模贷款做再融资，以及用作一般企业用途。

中银香港，中银澳门、汇丰银行、法国外贸银行(Natixis)和渣打银行为这宗到期一次性偿还贷款的牵头行兼簿记行。贷款利率为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码110个基点。

该笔贷款由南明有限公司的母公司联想控股(Legend Holdings Ltd)提供担保，于周四进入一般银团贷款阶段。

银行受邀分两个层次参贷，承诺3,000万美元或以上的银行，获得主办行头衔，前端费90个基点；承贷1,500-2,900万美元的银行担任安排行，前端费60个基点。

最后答覆期限为2月中旬。

南明有限公司2014年取得3.5亿美元三年定期贷款，用于为2012年6月签署的同规模贷款提供再融资，同时也用于一般营业用途。澳新银行、汇丰、法国外贸银行和苏格兰皇家银行担任牵头行兼簿记行。贷款到期一次性偿还，融资以美元或港元进行，利率为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)或香港银行同业拆息港元利率(Hibor)加码150个基点。

南明有限公司于1988年在香港成立。(完)