台湾个股：彰银去年税前盈余逾140亿台币，连六年破百亿并创新高

马来西亚期市：棕榈油收涨约1%，受强劲出口数据支撑
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
路透台北1月6日 - 台湾第九大银行--彰化银行 周五公布，去年全年税前盈余达到140.66亿台币，较前年成长逾2%，创历史新高纪录，每股税前盈余亦达1.57台币。
彰化银行总经理施建安表示，去年整体大环境虽不佳，惟该行盈余仍持续成长，逾放比亦控制在0.25%，低于同业平均水准(0.29-0.30%)。
〞去年真的不好做啊，我们的盈余还是持续成长，创下历史新高纪录。〞施建安对路透说。
根据台湾金管会公布，到去年第三季止，彰化银行资产总额达1兆9,811.49亿台币；周五该行每股收涨0.29%报17.15台币。(完) (记者 罗两莎 ；审校 曾祥进)
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。
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