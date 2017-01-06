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亚洲 | 2017年 1月 6日 星期五 18:08 BJT

台湾个股：彰银去年税前盈余逾140亿台币，连六年破百亿并创新高

路透台北1月6日 - 台湾第九大银行--彰化银行 周五公布，去年全年税前盈余达到140.66亿台币，较前年成长逾2%，创历史新高纪录，每股税前盈余亦达1.57台币。

彰化银行总经理施建安表示，去年整体大环境虽不佳，惟该行盈余仍持续成长，逾放比亦控制在0.25%，低于同业平均水准(0.29-0.30%)。

〞去年真的不好做啊，我们的盈余还是持续成长，创下历史新高纪录。〞施建安对路透说。

根据台湾金管会公布，到去年第三季止，彰化银行资产总额达1兆9,811.49亿台币；周五该行每股收涨0.29%报17.15台币。(完) (记者 罗两莎 ；审校 曾祥进)
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