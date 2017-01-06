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亚洲 | 2017年 1月 6日 星期五 18:00 BJT

更正-《全球汇市》美元在美国非农就业报告公布前走升，人民币企稳

纽约   当日  今年来  2016年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.0600  1.0603  -0.03  +0.83  1.0513
    美元/日圆            115.92  115.34  +0.50  -0.81  116.87
    欧元/日圆         122.90  122.32  +0.47  -0.19  123.14
    美元/瑞郎            1.0099  1.0093  +0.06  -0.78  1.0178
    英镑/美元            1.2387  1.2413  -0.21  +0.41  1.2336
    美元/加元            1.3248  1.3223  +0.19  -1.36  1.3430
    美元/离岸人民币      6.8410  6.7878  +0.78  -1.89  6.9726
    澳元/美元            0.7337  0.7336  +0.01  +1.69  0.7215
    新西兰元/美元        0.7025  0.7023  +0.03  +1.21  0.6941
    欧元/瑞郎         1.0708  1.0708  +0.00  -0.08  1.0717
    欧元/英镑         0.8556  0.8536  +0.23  +0.45  0.8518
    欧元/瑞典克朗     9.5529  9.5377  +0.16  -0.28  9.5799
    美元/挪威克朗        8.4912  8.4755  +0.19  -1.69  8.6370
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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 (编译 高琦/李春喜/艾茂林/孙茉莉; 审校 蔡美珍/高琦/白云)
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