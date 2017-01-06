更正-《全球汇市》美元在美国非农就业报告公布前走升，人民币企稳

马来西亚期市：棕榈油收涨约1%，受强劲出口数据支撑
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0600 1.0603 -0.03 +0.83 1.0513 美元/日圆 115.92 115.34 +0.50 -0.81 116.87 欧元/日圆 122.90 122.32 +0.47 -0.19 123.14 美元/瑞郎 1.0099 1.0093 +0.06 -0.78 1.0178 英镑/美元 1.2387 1.2413 -0.21 +0.41 1.2336 美元/加元 1.3248 1.3223 +0.19 -1.36 1.3430 美元/离岸人民币 6.8410 6.7878 +0.78 -1.89 6.9726 澳元/美元 0.7337 0.7336 +0.01 +1.69 0.7215 新西兰元/美元 0.7025 0.7023 +0.03 +1.21 0.6941 欧元/瑞郎 1.0708 1.0708 +0.00 -0.08 1.0717 欧元/英镑 0.8556 0.8536 +0.23 +0.45 0.8518 欧元/瑞典克朗 9.5529 9.5377 +0.16 -0.28 9.5799 美元/挪威克朗 8.4912 8.4755 +0.19 -1.69 8.6370 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 高琦/李春喜/艾茂林/孙茉莉; 审校 蔡美珍/高琦/白云)
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。
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