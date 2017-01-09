重温稿--台湾货币市场：短率仍大致持稳，国库券标售结果显示资金过剩

* 国库券标售结果显示资金过剩 * 拆款需求冷清，等候午后央行冲销 * 短票保持议价弹性，取得跨年资金优先 记者 董永年 路透台北1月6日 - 台湾银行间短率周五仍大致持稳。资金调度人员指出，提存期初资 金宽裕，且离农历春节尚有一段时日，因此需求冷清依旧，只能靠午后央行冲销将过剩资金 回收。 交易员表示，银行端资金到底过剩到什么程度，可以从今日中午273天期国库券标售结 果一窥究竟。不但决标利率低于市场预估，投标倍数(同天期相比)也是2014年7月以来的最 高，显示银行年初布局心态相当积极。 〞因为是今年内到期，大家不会想太多，就标吧。〞一位外商银行资调人士说。 台湾央行周五代财政部标售的273天期国库券，决标贴现率为0.483%，低于市场预估，2 50亿台币额度全数标出。 另一大型银行资调人士称，今天根本没有什么拆入需求，几乎都接不到电话；下午等代 收的队伍则是相对热络，央行也几乎照单全收。 原本要等到月中才开门的大型龙头银行，今日提前出现提供拆款及买票。这似乎显示， 国库巨额借款的影响已经告一段落。 针对下周短率走势，资调人士认为，农历年关紧缩效应还不至于发生，预料下周气氛应 该差不多，利率则将维持现行水准。 因应农历年新钞需求，台湾银行从2016年12月28日起至2017年1月16日陆续排定银行提 领新钞。根据央行统计，1月4日的通货发行数为1兆(万亿)9,831亿余台币，较上日约增加15 6.6亿。 本地时间17:58 今日报价 上日收盘 台币兑美元 31.993 31.962 台湾加权股价指数<.TWII 9,372.22 9,358.14 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.173% 0.172% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.173-0.250% 0.171-0.250% --一周拆款利率区间 0.173-0.420% 0.175-0.430% --两周拆款利率区间 0.180-0.400% 0.180-0.400% **短票保持议价弹性** 短票方面，票券商交易员指出，今日发票量例行增多，但去化也相对容易。为了取得跨 农历春节的资金，利率保持议价弹性，只要不过份开高，基本上都可以成交。 〞跨农历年自保票在0.45%以内都可以，我主要是为了分散来源。〞一位票券商交易主 管说。 他表示，下周将是农历年关短率变化的关键，若是出现波动，则农历年关可能就不太好 过；反之，则可望舒服地过。 今日农历年前自保短票利率承作利率往区间低位靠拢，主要在0.38-0.40%；跨农历年自 保短票利率承作区间主要成交在0.42-0.44%。 据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.428%，区间在0.28-0.45%， 成交金额35.69亿台币；前日加权平均利率为0.431%，区间在0.37-0.49%，成交金额42.25亿 台币。 上日60天自保短票成交加权平均利率在0.438%，区间在0.29-0.50%，成交金额109.01亿 台币；前日加权平均利率为0.425%，区间在0.29-0.50%，成交金额52.83亿台币。 台湾央行周五发行1,760.5亿台币定存单，较今日到期定存单金额1,757亿台币，发行余 额增3.5亿台币。 下周到期央行定存单金额共1兆(万亿)5,784.5亿台币；落点包括:周一5,133亿、周二2, 487.5亿、周三3,615亿、周四3,079亿、周五1,470亿。 拆款中心资料 显示，周五银行超额准备为277亿台币，累计至周日超额准备则达1 ,669亿台币、加计前期1%的超额准备为3,322亿台币。 **RP农历年前后报价拉开** 债券附买回(RP)市场方面，券商交易员表示，今日客户端普遍多钱，找券相当积极。为 能早日取得跨农历春节资金，也采差别利率法，将农历年前及年后的利率报价拉开。 〞我没券，市场都多钱，只好调利率来过滤客户。〞一位大型票券商交易员表示。 另一位大型票券商交易员则称，这两天在思考下周一要不要调降利率，因为卡个农历年 关，所以任何调整都要审慎。 今日证券商与金融机构短天期作公债RP利率在0.30-0.33%，银行利率在0.33-0.34%；公 司债附买回利率持平在0.40-0.42%；跨农历年后的公债成交同上日在0.33-0.36%，公司债则 落在0.43-0.44%，年后落点成交较少。 票券商方面，今日大型票券商与金融机构承作公债附买回利率参考区间在0.23-0.28%； 而跨农历年后公债参考利率在0.30-0.36%；公司债利率主要成交在0.34-0.42%，同上日。( 完) (审校 曾祥进)