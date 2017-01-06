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市场报道 | 2017年 1月 6日 星期五 18:14 BJT

欧元区数据：11月零售销售下跌，受非食品类销售下降所累

欧元区11月零售销售较上年同期增长2.3%，10月增幅上修为3.0%，前值为增长2.4%。

零售销售按月出现下降，主要是因为非食品类商品的销售减少，其中包括服装、电子产品、药品和电子商务。详细数据尚不可知。

食品、饮品和烟草销售下降0.4%，此前曾连增两月。

汽车燃料销售增加1.0%，是唯一录得增长的分项。(完)

(编译 李爽/艾茂林; 审校 孙茉莉/高琦)
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