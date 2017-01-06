路透基点：中国奥园再进联贷市场，欲筹措1亿美元三年定期贷款--TRLPC

路透香港1月6日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，广州房地产开发商--中国奥园地产集团股份有限公司(简称：奥园)正在境外市场筹措1亿美元三年期定期贷款。

恒生银行担任牵头行和协调行，贷款利率较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码450个基点。

综合收益为510.6个基点，前端费150个基点，贷款平均期限为2.475年。

承贷截止日期为周五。这笔贷款料很快签约。

18个月宽限期过后，将开始半年期不等额还款：15%(第1次)、20%(第2-3次)和45%(第4次)。

所筹资金用于再融资和营运资本。

评级机构对该公司削减融资成本的努力表示欢迎。惠誉于12月30日将奥园评级从B+上调至BB-。该公司当前评级为B2/B(穆迪/标普)。

该公司于2016年初首次进入联贷市场，筹得1.80亿美元双档三年期俱乐部贷款，用于偿还既有债务。南洋商业银行和中银澳门分行参与贷款。该贷款分为1亿美元和8,000万美元两部分，利率分别为较Libor加码650个基点和加码500个基点。(完) (编译 刘秀红；审校 白云)