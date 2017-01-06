路透基点：中国奥园再进联贷市场，欲筹措1亿美元三年定期贷款--TRLPC

马来西亚期市：棕榈油收涨约1%，受强劲出口数据支撑
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
路透香港1月6日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，广州房地产开发商--中国奥园地产集团股份有限公司(简称：奥园)正在境外市场筹措1亿美元三年期定期贷款。
恒生银行担任牵头行和协调行，贷款利率较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码450个基点。
综合收益为510.6个基点，前端费150个基点，贷款平均期限为2.475年。
承贷截止日期为周五。这笔贷款料很快签约。
18个月宽限期过后，将开始半年期不等额还款：15%(第1次)、20%(第2-3次)和45%(第4次)。
所筹资金用于再融资和营运资本。
评级机构对该公司削减融资成本的努力表示欢迎。惠誉于12月30日将奥园评级从B+上调至BB-。该公司当前评级为B2/B(穆迪/标普)。
该公司于2016年初首次进入联贷市场，筹得1.80亿美元双档三年期俱乐部贷款，用于偿还既有债务。南洋商业银行和中银澳门分行参与贷款。该贷款分为1亿美元和8,000万美元两部分，利率分别为较Libor加码650个基点和加码500个基点。(完) (编译 刘秀红；审校 白云)
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。
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