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亚洲 | 2017年 1月 6日 星期五 18:28 BJT

东南亚股市：收高，因新兴市场风险偏好回温

涨跌    当日  今年以来  2016年
                                    最新报价    点数    涨跌%   涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数   359.84     1.34   +0.37   +2.94   349.57
    新加坡                     2962.63     8.49   +0.29   +2.84  2880.76
    马来西亚                  1675.49    15.67   +0.94   +2.06  1641.73
    泰国                      1571.48     0.43   +0.03   +1.85  1542.94
    印尼                      5347.02    21.52   +0.40   +0.95  5296.71
    菲律宾                     7248.20    38.76   +0.54   +5.96  6840.64
    越南                        679.80     3.99   +0.59   +2.25   664.87
    (完)
    
      
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股        
    Nasdaq涨幅居前个股       纽约证交所涨幅居前个股      
    Nasdaq跌幅居前个股       纽约证交所跌幅居前个股      
    美股盘中英文报导    中港台企业ADR报价一览表   
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    韩国股市报导            东南亚股市报导              
    英股富时指数             德股DAX指数                
    法股CAC-40指数         

 (编译 李爽/侯雪萍; 审校 孙茉莉/刘秀红)
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