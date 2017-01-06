人民币衍生品：境内美元一年期掉期点大涨五成，两地掉期点差高位回落

路透北京1月6日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线 本周继续升势，并趋陡。交易员称，新年首周，境内美元掉期曲线明显上扬，长端主要受到外资买盘、客盘等拉动，跨年资金比较紧张则推动短端亦向上。而香港离岸市场美元掉期曲线相对稳定，致境内和香港两地一年期掉期点自高位回落。

“新年以来，大行基本不压掉期市场，...可能onshore spot这边有明显干预，所以swap方面会稍微放一放，短期曲线还会继续往上。”一外资行交易员称。

考虑到美元升息预期，从利率平价交易来看，美元掉期曲线长端料承压，从这个角度而言，长端持续走升的空间料有限。

而本周离岸人民币流动性依旧偏紧。香港银行同业拆息(CNH HIBOR)利率居高不下，这也让各期限掉期 持续高位，而境内掉期曲线上行，令离岸一年期 与境内一年期 点差扩大自上周2,900点的历史新纪录高位回落。

“之前大行会大量单向询价，把掉期价格往下压，这两天明显是守，不怎么压，曲线就往上走了。”一中资行交易员称。

北京时间18:23，境内美元/人民币一周期掉期 报22点，一个月期 报105点，一年期 报850点，较上周五分别涨5.77%、涨10.53%和涨55.96%。

境内美元/人民币一年期平价期权隐含波动率 双边报价为4.700/5.000，较上周五小跌；六个月期的平价期权隐含波动率 双边报价为4.325/4.625，较上周五小跌。

而离岸人民币香港银行同业拆息(CNH HIBOR)不同期限利率飙涨，其中隔夜 由周四的38.33500%大涨2,300个基点至61.33300%隔夜HIBOR已涨2,139个基点。