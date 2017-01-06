人民币衍生品：境内美元一年期掉期点大涨五成，两地掉期点差高位回落

马来西亚期市：棕榈油收涨约1%，受强劲出口数据支撑
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
路透北京1月6日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线 本周继续升势，并趋陡。交易员称，新年首周，境内美元掉期曲线明显上扬，长端主要受到外资买盘、客盘等拉动，跨年资金比较紧张则推动短端亦向上。而香港离岸市场美元掉期曲线相对稳定，致境内和香港两地一年期掉期点自高位回落。
“新年以来，大行基本不压掉期市场，...可能onshore spot这边有明显干预，所以swap方面会稍微放一放，短期曲线还会继续往上。”一外资行交易员称。
考虑到美元升息预期，从利率平价交易来看，美元掉期曲线长端料承压，从这个角度而言，长端持续走升的空间料有限。
而本周离岸人民币流动性依旧偏紧。香港银行同业拆息(CNH HIBOR)利率居高不下，这也让各期限掉期 持续高位，而境内掉期曲线上行，令离岸一年期 与境内一年期 点差扩大自上周2,900点的历史新纪录高位回落。
“之前大行会大量单向询价，把掉期价格往下压，这两天明显是守，不怎么压，曲线就往上走了。”一中资行交易员称。
北京时间18:23，境内美元/人民币一周期掉期 报22点，一个月期 报105点，一年期 报850点，较上周五分别涨5.77%、涨10.53%和涨55.96%。
境内美元/人民币一年期平价期权隐含波动率 双边报价为4.700/5.000，较上周五小跌；六个月期的平价期权隐含波动率 双边报价为4.325/4.625，较上周五小跌。
而离岸人民币香港银行同业拆息(CNH HIBOR)不同期限利率飙涨，其中隔夜 由周四的38.33500%大涨2,300个基点至61.33300%隔夜HIBOR已涨2,139个基点。
隔夜拆息利率此前大多在2%上下，甚至更低，但今年以来发生多次拆借利率飙升的状况。2016年1月12日，香港财资公会各期限利率定盘价 创自2013年有报价以来历史新高；其中隔夜、一周和两周拆息利率更是触及惊人的66.81%、33.79%、28.34%；不过隔夜拆息利率也曾出现过短暂负值，在同年3月31日触及-3.725%的记录低点。（完） (发稿 李文科; 审校 曾祥进)
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。
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