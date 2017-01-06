国际油市：亚洲煤油销售大增，受冬季取暖需求提振

路透新加坡1月6日 - 日本石油连盟公布的最新数据显示，截至12月31日止当周，日本煤油销售较前周增长近40%。

冬季国内需求上升亦导致成燃料产量上升。

交易商称，低硫柴油供应持续良好，而高硫柴油库存下降，这使两种柴油的价差缩窄。

交易商补充称，这或将鼓励炼厂将高硫柴油产量最大化，尽管许多炼厂并不生产柴油。

交易商称，至少已有14艘远程船舶被租赁，利用正价差机会暂时储存离岸柴油。

一位分析师称，这可能将持续到今年第一季，一旦炼厂进行维护，那么这种情况将消退。

韩国第三大炼厂S-Oil已签署共计出售1.2万亿韩元(10亿美元)成品油的协议，今年将向沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)出售柴油、石脑油和航煤。

新加坡现货市场上，达成一笔柴油交易，未达成航煤交易。

维多从联合石化买入15万桶10ppm柴油，船期为1月21至25日，价格为较1月19至25日新加坡平均报价每桶升水0.90美元。(完)

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