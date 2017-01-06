国际油市：亚洲煤油销售大增，受冬季取暖需求提振

马来西亚期市：棕榈油收涨约1%，受强劲出口数据支撑
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
路透新加坡1月6日 - 日本石油连盟公布的最新数据显示，截至12月31日止当周，日本煤油销售较前周增长近40%。
冬季国内需求上升亦导致成燃料产量上升。
交易商称，低硫柴油供应持续良好，而高硫柴油库存下降，这使两种柴油的价差缩窄。
交易商补充称，这或将鼓励炼厂将高硫柴油产量最大化，尽管许多炼厂并不生产柴油。
交易商称，至少已有14艘远程船舶被租赁，利用正价差机会暂时储存离岸柴油。
一位分析师称，这可能将持续到今年第一季，一旦炼厂进行维护，那么这种情况将消退。
韩国第三大炼厂S-Oil已签署共计出售1.2万亿韩元(10亿美元)成品油的协议，今年将向沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)出售柴油、石脑油和航煤。
新加坡现货市场上，达成一笔柴油交易，未达成航煤交易。
维多从联合石化买入15万桶10ppm柴油，船期为1月21至25日，价格为较1月19至25日新加坡平均报价每桶升水0.90美元。(完)
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(编译 于春红; 审校 王洋)
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。
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