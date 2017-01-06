马来西亚期市：棕榈油期货连续第三日下滑，因马币走强和其它油品下跌

马来西亚期市：棕榈油收涨约1%，受强劲出口数据支撑
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
路透吉隆坡1月6日 - 马来西亚棕榈油期货周五连续第三日下跌，触及两周最低水准，因竞争性油品走弱且马币走强。
指标3月棕榈油期货 收低0.7%，报每吨3,075马币，盘中曾触及3,028马币的12月23日以来最低。
成交量为67,914口。
“马币是推动今日市场走势的原因，”吉隆坡一期货交易商表示，另一位交易商则称竞争性油品表现低迷，也拖累棕榈油下跌。
马币兑美元 今日晚间上涨0.3%至4.4710。稍早曾触及4.4700的三周最高。
芝加哥期货交易所(CBOT)3月豆油期货 下跌0.4%。
大商所5月豆油期货 跌1.3%，5月棕榈油期货 下挫1.7%。
路透技术分析师王涛表示，鉴于已经跌破支撑位3,089马币，棕榈油预计会跌至3,014马币。(完)
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路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。
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