马来西亚期市：棕榈油期货连续第三日下滑，因马币走强和其它油品下跌

路透吉隆坡1月6日 - 马来西亚棕榈油期货周五连续第三日下跌，触及两周最低水准，因竞争性油品走弱且马币走强。

“马币是推动今日市场走势的原因，”吉隆坡一期货交易商表示，另一位交易商则称竞争性油品表现低迷，也拖累棕榈油下跌。