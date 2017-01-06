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亚洲 | 2017年 1月 6日 星期五 19:02 BJT

马来西亚期市：棕榈油期货连续第三日下滑，因马币走强和其它油品下跌

路透吉隆坡1月6日 - 马来西亚棕榈油期货周五连续第三日下跌，触及两周最低水准，因竞争性油品走弱且马币走强。

指标3月棕榈油期货 收低0.7%，报每吨3,075马币，盘中曾触及3,028马币的12月23日以来最低。

成交量为67,914口。

“马币是推动今日市场走势的原因，”吉隆坡一期货交易商表示，另一位交易商则称竞争性油品表现低迷，也拖累棕榈油下跌。

马币兑美元 今日晚间上涨0.3%至4.4710。稍早曾触及4.4700的三周最高。

芝加哥期货交易所(CBOT)3月豆油期货 下跌0.4%。

大商所5月豆油期货 跌1.3%，5月棕榈油期货 下挫1.7%。

路透技术分析师王涛表示，鉴于已经跌破支撑位3,089马币，棕榈油预计会跌至3,014马币。(完)

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王洋; 审校 于春红)
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