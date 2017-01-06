国际油市：亚洲燃料油市在淡静交投中持稳

马来西亚期市：棕榈油收涨约1%，受强劲出口数据支撑
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
路透新加坡1月6日 - 亚洲燃料油市场周五在淡静交投中持稳，与此同时180-cst和380-cst燃料油现货价差略微缩窄。
普氏窗口报告达成三笔380-cst燃料油，报出12笔买盘，以及19笔卖盘。180-cst未达成交易。
交易商称，现货价差缩窄应该显示，在套利船货流入较少之际，船用燃料油需求强劲，但实货交易数量偏淡暗示，交易商仍持观望态度。
“我们在等待市场显示出方向，”新加坡一位交易商称。
期货价格的不确定性，抑制了对未来几个月燃料油的销售。
交易商称，由于预期自西方进口的燃料油数量将回升，这可能将令燃料油价格承压。
“我认为现货价差的当前水平将是短暂的，”另一位交易商称。
据路透Eikon租船数据，未来两个月至少将有225万吨燃料油自西方运来。
新加坡现货市场上，达成三笔交易。(完)
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(编译 于春红; 审校 王洋)
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。
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