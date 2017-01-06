国际油市：亚洲燃料油市在淡静交投中持稳

路透新加坡1月6日 - 亚洲燃料油市场周五在淡静交投中持稳，与此同时180-cst和380-cst燃料油现货价差略微缩窄。

普氏窗口报告达成三笔380-cst燃料油，报出12笔买盘，以及19笔卖盘。180-cst未达成交易。

交易商称，现货价差缩窄应该显示，在套利船货流入较少之际，船用燃料油需求强劲，但实货交易数量偏淡暗示，交易商仍持观望态度。

“我们在等待市场显示出方向，”新加坡一位交易商称。

期货价格的不确定性，抑制了对未来几个月燃料油的销售。

交易商称，由于预期自西方进口的燃料油数量将回升，这可能将令燃料油价格承压。

“我认为现货价差的当前水平将是短暂的，”另一位交易商称。

据路透Eikon租船数据，未来两个月至少将有225万吨燃料油自西方运来。

新加坡现货市场上，达成三笔交易。(完)

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