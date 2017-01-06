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市场报道 | 2017年 1月 6日 星期五 22:34 BJT

美国热股：苹果计划在韩国开设首家零售店铺，股价上涨

路透1月6日 - 苹果 称，公司计划在韩国开设一家零售店，这将为苹果首次在主要竞争对手三星电子的母国开店。

苹果周四收报116.61美元，周五盘初上涨0.3%，报116.93美元。(完) 　　
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