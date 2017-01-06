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市场报道 | 2017年 1月 6日 星期五 22:46 BJT

美国热股：RUBY TUESDAY第二季同店销售下滑4.1%，股价暴跌23%

路透1月6日 - RUBY TUESDAY 宣布第二季同店销售下滑4.1%，而上年同期则为增长0.8%。

RUBY TUESDAY周四收报3.53美元，周五盘初暴跌23.23%，报2.71美元。(完) 　　
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