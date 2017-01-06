国际油市：亚洲石脑油裂解价差上升，现货价格出现升水

路透新加坡1月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第三个交易日上涨，触及近两个月高位每吨85.35美元，韩国现货价格自2016年11月以来首次出现升水，受需求旺盛及下月抵达东方的西方船货较少的影响。

韩国LG化学已买入2月下半月船期的石脑油，加入本周买入2月船货的一系列买家行列，其中包括联合石化，SK能源、Hanwha Total和乐天化学。

但与以贴水买入2月下半月船货的韩国买家不同的是，交易商称LG化学买入的到岸大山的船货，支付的成本加运费价(C&F)是较日本报价最高每吨升水1美元。

这是2016年11月以来卖给韩国现货船货首次出现升水。

另一方面，下月供应料将更加紧张。

“下月仍将有西方船货抵达亚洲，但多数、或者是全部都是较重质石脑油。”

亚洲汽油裂解价差扩大跌势，周五每桶触及10.33美元的近两周半低点，交易商归咎于美国汽油库存大幅增长。

美国汽油库存增加830万桶，而路透调查分析师预计为增加180万桶。

荷兰咨询机构PJK international公布的数据显示， 阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普的独立汽油库存亦增长。

新加坡现货交易较为热络，成交量为30万桶汽油。这是12月7日以来单日最高成交量。(完)

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