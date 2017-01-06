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市场报道 | 2017年 1月 7日 星期六 00:45 BJT

标题新闻：加拿大12月Ivey采购经理人指数(PMI)经季调后升至1月来最高的60.8，未经调整降至49.4

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(编译 利棣儿；审校 母红)
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