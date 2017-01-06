欧洲汇市：英镑下跌，因美元在美国就业数据公布后走强

路透伦敦1月6日 - 英镑兑美元周五下跌，因美国就业数据提振美元上涨，不过英镑周线仍然小幅上升，经受住了英国政府为3月开始的脱欧磋商作准备过程中的紧张情绪的考验。

英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)将在本月稍晚发表演讲，概述她对于谈判的核心目标，料寻求消除对于她犹豫不决的指责。

但金融投资者可能得不到多少安慰。英国报纸报导称，这次演讲将把管控移民设为一道红线，不会为换取欧盟单一市场准入而作出让步。

自英国去年公投退欧以来，对这种立场会给经济造成重大冲击的担忧是英镑下跌的主要原因。但由于经济数据强于预期，英镑自11月初以来显得比较强劲。

周四英镑兑美元触及两周半高位1.2432美元，尽管周五英镑兑美元较该水准下跌超过0.01美元，报约1.2310美元，但本周英镑周线仍上涨约0.3%。

“主要是受美元走势推动，从数据面来说，英国没有真吸引市场注意的经济数据，”法国巴黎银行汇市分析师Sam Lynton-Brown说。

美元受到提振，因尽管美国12月就业岗位增长不及预期，但薪资反弹，表明就业市场改善的势头仍未改变，为今年经济加速成长，美国联邦储备理事会(FED/美联储)进一步加息奠定了基础。