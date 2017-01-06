芝加哥期市：CBOT大豆期货下跌，因出口下降

美国热股：百思买第一季同店销售意外增长，盘初股价急升12.8%
路透5月25日 - 美国排名第一的电子产品零售商百思买(Best Buy)周四公布，季度同店销售意外增长，受游戏和移动产品需求支撑。百思买公布季度同店销售增长1.6%，而据研究机构Consensus Metrix，分析师平均预估为下滑1.5%。
路透芝加哥1月6日 - 美国大豆期货周五下跌1.7%，因在主要的南美出产国收割临近之际，有迹象显示美国大豆出口需求下降。
豆粕和豆油期货也下跌。
豆粕期货降至两周低位，此前指标3月豆粕合约 在30日移动均线遇到阻力。
美国农业部在周五稍早表示，上周出口销售大豆降至8.77万吨，之前一周为97.92万吨，分析师预估区间为80-120万吨。
豆粕出口销售8.34万吨，低于市场预期。豆油出口销售3.1万吨，高于市场预期。
3月大豆期货合约 收低17-3/4美分，报每蒲式耳9.94-3/4美元。
3月豆粕合约 收低6.9美元，报每短吨311.3美元。3月豆油合约 下跌0.24美分，报34.98美分。
本周，CBOT大豆期货 跌0.9%，豆粕 跌2.5%，豆油上升0.9%。
今日CBOT大豆预估成交量为151,956口，豆粕为83,794口，豆油为93,898口。
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)
路透5月25日 - 美国排名第一的电子产品零售商百思买(Best Buy)周四公布，季度同店销售意外增长，受游戏和移动产品需求支撑。百思买公布季度同店销售增长1.6%，而据研究机构Consensus Metrix，分析师平均预估为下滑1.5%。
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美国劳工部周四公布，美国一周初请失业金人数为23.4万人(预估为23.8万人。 当前值 前次值 失业率(%) 4.4 (4月) 4.5 (3月) 非农业就业岗位(万) 增加21.1 (4月) 增加7.9 (3月修正值) 平均时薪(%) +0.3 (4月) +0.1 (3月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (4月) -0.3 (3月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.1 (4月)