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市场报道 | 2017年 1月 7日 星期六 05:48 BJT

芝加哥期市：CBOT大豆期货下跌，因出口下降

路透芝加哥1月6日 - 美国大豆期货周五下跌1.7%，因在主要的南美出产国收割临近之际，有迹象显示美国大豆出口需求下降。

豆粕和豆油期货也下跌。

豆粕期货降至两周低位，此前指标3月豆粕合约 在30日移动均线遇到阻力。

美国农业部在周五稍早表示，上周出口销售大豆降至8.77万吨，之前一周为97.92万吨，分析师预估区间为80-120万吨。

豆粕出口销售8.34万吨，低于市场预期。豆油出口销售3.1万吨，高于市场预期。

3月大豆期货合约 收低17-3/4美分，报每蒲式耳9.94-3/4美元。

3月豆粕合约 收低6.9美元，报每短吨311.3美元。3月豆油合约 下跌0.24美分，报34.98美分。

本周，CBOT大豆期货 跌0.9%，豆粕 跌2.5%，豆油上升0.9%。

今日CBOT大豆预估成交量为151,956口，豆粕为83,794口，豆油为93,898口。

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)
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