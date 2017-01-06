加拿大股市：由矿业股引领下跌，但本周升1.4%

美国热股：百思买第一季同店销售意外增长，盘初股价急升12.8%
路透5月25日 - 美国排名第一的电子产品零售商百思买(Best Buy)周四公布，季度同店销售意外增长，受游戏和移动产品需求支撑。百思买公布季度同店销售增长1.6%，而据研究机构Consensus Metrix，分析师平均预估为下滑1.5%。
路透多伦多1月6日 - 加拿大股市主要股指周五下跌，金矿股和其他材料股引领大盘回落，令今年伊始迫近纪录高位的三日连涨的势头结束。
尽管加拿大就业和贸易数据良好，但多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收跌90.53点，或0.58%，报15,496.05点。
本周因节日假期，成交日减少，多伦多证交所S&P/TSX综合指数本周周线上涨1.4%。
加拿大统计局公布，加拿大12月就业岗位增加5.37万个。
加拿大统计局公布，加拿大11月贸易顺差为5.3亿加元；10月修正为逆差10.2亿加元(前值为逆差11.3亿加元)。
10大类股有八种收低。材料股下挫2.9%。能源股下滑0.4%，油价周五几无变动。金融股跌0.2%。(完)
路透5月25日 - 美国排名第一的电子产品零售商百思买(Best Buy)周四公布，季度同店销售意外增长，受游戏和移动产品需求支撑。百思买公布季度同店销售增长1.6%，而据研究机构Consensus Metrix，分析师平均预估为下滑1.5%。
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美国劳工部周四公布，美国一周初请失业金人数为23.4万人(预估为23.8万人。 当前值 前次值 失业率(%) 4.4 (4月) 4.5 (3月) 非农业就业岗位(万) 增加21.1 (4月) 增加7.9 (3月修正值) 平均时薪(%) +0.3 (4月) +0.1 (3月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (4月) -0.3 (3月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.1 (4月)