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市场报道 | 2017年 1月 7日 星期六 05:49 BJT

加拿大股市：由矿业股引领下跌，但本周升1.4%

路透多伦多1月6日 - 加拿大股市主要股指周五下跌，金矿股和其他材料股引领大盘回落，令今年伊始迫近纪录高位的三日连涨的势头结束。

尽管加拿大就业和贸易数据良好，但多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收跌90.53点，或0.58%，报15,496.05点。

本周因节日假期，成交日减少，多伦多证交所S&P/TSX综合指数本周周线上涨1.4%。

加拿大统计局公布，加拿大12月就业岗位增加5.37万个。

加拿大统计局公布，加拿大11月贸易顺差为5.3亿加元；10月修正为逆差10.2亿加元(前值为逆差11.3亿加元)。

10大类股有八种收低。材料股下挫2.9%。能源股下滑0.4%，油价周五几无变动。金融股跌0.2%。(完) 　　
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