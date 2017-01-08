重温稿-美国债市：公债收益率上涨，因美国就业数据显示薪资增长

(重温稿)

* 12月美国就业岗位增长15.6万个，薪资增长

* 公债收益率从数周低位反弹

* 10年期美债可能在夏季前触及3%－基金经理

路透纽约1月6日 - 美国公债收益率周五从数周低位反弹，此前数据显示，尽管12月美国就业岗位增幅不及预期，但薪资增长，可能促使美国联邦储备理事会(FED/美联储)考虑最早在今年首季升息。

在数据反映就业市场稳定改善后，指标10年期美债收益率从五周低点反弹，30年期美债收益率从七周低位回升。

两年期美债收益率也反弹，从稍早触及三周低点回升。

劳工部周五报告，12月美国非农就业岗位增加15.6万个，不及预期的增加17.8万个。

不过，投资者更多的焦点是在平均时薪，12月平均时薪增长0.10美元，或0.4%；平均时薪按年增长2.9%，为2009年6月以来最大月增幅，11月的年增幅为2.5%。

“我认为重要的是，市场对实际非农就业岗位数据的关注程度下降，”Millennium Global投资组合管理联席主管Richard Benson说，“非农就业报告内薪资数据，以及经济是否实现充分就业更为重要。”

分析师表示，缺乏薪资增长和通胀，是美联储将利率正常化遇到的主要阻碍，薪资增长暗示美国经济接近充分就业。这应该促使美联储在今年内进行几次升息。

在就业报告出炉后，根据CME Group的FedWatch工具，联邦基金利率期货走势暗示，美联储在3月会议上升息的机率约为25%。

纽约尾盘，10年期美债 价格下跌13/32，收益率报2.419%，周四尾盘报2.368%。

“亳无疑问，我们预计收益率从现水准将继续攀升，”Legal & General Investment Management America资深固定收益投资组合经理Justin Tabellione说。

“一旦大家清楚财政刺激计划将有什么措施，10年期美债收益率将在今年某时点，最早在夏季，向3%靠近，对此我不会感到意外。”

30年期美债 价格下挫25/32，收益率从周四的2.963%升至3.002%。

两年期美债 收益率从周四的1.178%升至1.213%。