《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--1月6日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 93.89 -0.48 -0.51 1518962 京东 26.27 -0.03 -0.11 6234331 新浪 67.09 -1.73 -2.51 548284 搜狐 38.95 +0.60 +1.56 294464 网易 226.96 -2.25 -0.98 782655 百度 176.38 -1.09 -0.61 2254733 台湾 台湾积体电路 29.63 -0.17 -0.57 1024601 联电 1.80 +0.02 +1.12 243475 日月光 5.28 +0.05 +0.96 122908 硅品精密 7.34 -0.03 -0.41 266801 和信超媒体 2.84 -0.13 -4.38 20897 友达 3.92 +0.08 +2.08 205791 中华电信 31.82 -0.97 -2.96 159155 台湾国际航电 49.04 -0.45 -0.91 1013822 香港 中国移动 54.08 -0.83 -1.51 160316 中国联通 11.82 -0.17 -1.42 80749 中国电信 48.05 -0.47 -0.97 5990 中芯国际 7.41 -0.02 -0.27 36651 电讯盈科 5.50 +0.06 +1.10 8348 (完) 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股盘中英文报导 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 加拿大股市报导 欧洲股市报导 日本股市报导 香港股市报导 中国股市报导 澳洲股市报导 台湾股市报导 韩国股市报导 东南亚股市报导 (整理 白云; 审校 蔡美珍)