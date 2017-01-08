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亚洲 | 2017年 1月 8日 星期日 09:37 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--1月6日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
    
    公司名        股票代码   收盘价    涨跌   涨跌幅%   成交量
    
    中国
    阿里巴巴          93.89    -0.48    -0.51   1518962
    京东                26.27    -0.03    -0.11   6234331
    新浪              67.09    -1.73    -2.51    548284
    搜狐              38.95    +0.60    +1.56    294464
    网易             226.96    -2.25    -0.98    782655
    百度             176.38    -1.09    -0.61   2254733
    
    台湾
    台湾积体电路       29.63    -0.17    -0.57   1024601
    联电                1.80    +0.02    +1.12    243475
    日月光              5.28    +0.05    +0.96    122908
    硅品精密           7.34    -0.03    -0.41    266801
    和信超媒体         2.84    -0.13    -4.38     20897
    友达                3.92    +0.08    +2.08    205791
    中华电信           31.82    -0.97    -2.96    159155
    台湾国际航电      49.04    -0.45    -0.91   1013822
    
    香港
    中国移动           54.08    -0.83    -1.51    160316
    中国联通           11.82    -0.17    -1.42     80749
    中国电信           48.05    -0.47    -0.97      5990
    中芯国际            7.41    -0.02    -0.27     36651
    电讯盈科         5.50    +0.06    +1.10      8348
    (完)
    
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股        
    Nasdaq涨幅居前个股       纽约证交所涨幅居前个股      
    Nasdaq跌幅居前个股       纽约证交所跌幅居前个股      
    美股盘中英文报导    中港台企业ADR报价一览表   
    股市新闻               加拿大股市报导              
    欧洲股市报导             日本股市报导                 
    香港股市报导             中国股市报导                
    澳洲股市报导             台湾股市报导                
    韩国股市报导             东南亚股市报导              

 (整理 白云; 审校 蔡美珍)
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