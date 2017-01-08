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亚洲 | 2017年 1月 8日 星期日 09:35 BJT

更新版1-《全球汇市》美元走强，因美国就业数据为联储升息奠定基础

今日     上日    当日  今年以来  2016年
                                收市价   收市价   涨跌%   涨跌%   收市价
    
    欧元/美元            1.0530   1.0603   -0.69   +0.16   1.0513
    美元/日圆            116.91   115.34   +1.36   +0.03   116.87
    欧元/日圆         123.16   122.32   +0.69   +0.02   123.14
    美元/瑞郎            1.0179   1.0093   +0.85   +0.01   1.0178
    英镑/美元            1.2280   1.2413   -1.07   -0.45   1.2336
    美元/加元            1.3235   1.3223   +0.09   -1.45   1.3430
    美元/离岸人民币      6.8492   6.7878   +0.90   -1.77   6.9726
    澳元/美元            0.7291   0.7336   -0.61   +1.05   0.7215
    欧元/瑞郎         1.0717   1.0708   +0.08   +0.00   1.0717
    欧元/英镑         0.8570   0.8536   +0.40   +0.61   0.8518
    新西兰元/美元        0.6955   0.7023   -0.97   +0.20   0.6941
    美元/挪威克朗        8.5334   8.4755   +0.68   -1.20   8.6370
    欧元/挪威克朗     8.9952   8.9931   +0.02   -1.00   9.0858
    美元/瑞典克朗        9.0640   8.9910   +0.81   -0.48   9.1077
    欧元/瑞典克朗     9.5534   9.5377   +0.16   -0.28   9.5799
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算
。(完)
    
      
      
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 (编译 母红; 审校 李军)
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