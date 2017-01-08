更新版1-《全球汇市》美元走强，因美国就业数据为联储升息奠定基础

国际油市：亚洲燃料油纸货市场交投清淡，因OPEC等产油国举行会议
路透新加坡5月25日 - 亚洲燃料油纸货市场周四交投清淡，行业人士仍持观望态度，因石油输出国组织(OPEC)及非OPEC产油国在维也纳举行部长级会议。
今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0530 1.0603 -0.69 +0.16 1.0513 美元/日圆 116.91 115.34 +1.36 +0.03 116.87 欧元/日圆 123.16 122.32 +0.69 +0.02 123.14 美元/瑞郎 1.0179 1.0093 +0.85 +0.01 1.0178 英镑/美元 1.2280 1.2413 -1.07 -0.45 1.2336 美元/加元 1.3235 1.3223 +0.09 -1.45 1.3430 美元/离岸人民币 6.8492 6.7878 +0.90 -1.77 6.9726 澳元/美元 0.7291 0.7336 -0.61 +1.05 0.7215 欧元/瑞郎 1.0717 1.0708 +0.08 +0.00 1.0717 欧元/英镑 0.8570 0.8536 +0.40 +0.61 0.8518 新西兰元/美元 0.6955 0.7023 -0.97 +0.20 0.6941 美元/挪威克朗 8.5334 8.4755 +0.68 -1.20 8.6370 欧元/挪威克朗 8.9952 8.9931 +0.02 -1.00 9.0858 美元/瑞典克朗 9.0640 8.9910 +0.81 -0.48 9.1077 欧元/瑞典克朗 9.5534 9.5377 +0.16 -0.28 9.5799 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 母红; 审校 李军)
路透新加坡5月25日 - 亚洲燃料油纸货市场周四交投清淡，行业人士仍持观望态度，因石油输出国组织(OPEC)及非OPEC产油国在维也纳举行部长级会议。
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。