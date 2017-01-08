全球汇市：最近一周投机客连续第三周增持美元多仓--CFTC/路透数据

路透纽约1月6日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路 透计算，最近一周投机客连续第三周增持美元净多仓，因预期美联储今年 将升息数次。 截至1月3日的当周，美元净多仓升至254.3亿美元，高于前周的241.7 亿美元，并创12月13日当周以来最高规模。 对美元的乐观情绪有许多成因，在12月美国就业报告显示薪资增长之 后，乐观情绪尤甚。 有分析师称，企业获利迟滞和低通胀先前阻止了美联储升息，12月薪 资增长情况显示，美国经济正在接近充分就业。那有可能促使美联储今年 最多升息三次。 非农就业报告是一系列显示美国经济在稳步改善的经济数据之一。 “本周若看到一些美联储官员发表鹰派讲话，有意让市场为第一季升 息的前景做好准备，也不会让我们感到惊讶，”ING的研报称。 “未来一个月公布的美国通胀和经济增长数据若强劲，可能推动美国 收益率继续攀升，这意味着逢低买入美元的策略依然有吸引力。” 与此同时，日圆的净空仓降至86,764口，此前曾连升九周。日圆走势 总的来说取决于美元走势，如果美元涨多下跌，日圆将是最受益的货币。 纽约BK Asset Management的外汇策略董事总经理Kathy Lien预计， 美元兑日圆将在115-117.50的区间盘整。 “美联储目前不会很快升息，因此美元涨势可能有限，但与此同时， 在特朗普正式就职前美元回落的幅度应当会较小，”Kathy Lien说。 路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元 的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货 币的净仓位来计算。 日圆(12,500,000日圆为1口) 1月3日当周 前一周 多头仓位 37,962 40,565 空头仓位 124,726 127,574 净仓位 -86,764 -87,009 欧元(125,000欧元为1口) 1月3日当周 前一周 多头仓位 129,701 123,281 空头仓位 199,757 192,689 净仓位 -70,056 -69,408 英镑(62,500英镑为1口) 1月3日当周 前一周 多头仓位 55,482 50,062 空头仓位 120,224 107,161 净仓位 -64,742 -57,099 瑞郎(125,000瑞郎为1口) 1月3日当周 前一周 多头仓位 11,813 14,303 空头仓位 25,252 24,394 净仓位 -13,439 -10,091 加元(100,000加元为1口) 1月3日当周 前一周 多头仓位 39,546 36,597 空头仓位 43,417 38,195 净仓位 -3,871 -1,598 澳元(100,000澳元为1口) 1月3日当周 前一周 多头仓位 47,948 44,076 空头仓位 51,204 45,586 净仓位 -3,256 -1,510 新西兰元(100,000新西兰元为1口) 1月3日当周 前一周 多头仓位 25,522 25,448 空头仓位 36,935 36,449 净仓位 -11,413 -11,001 (完) (编译 白云; 审校 蔡美珍)