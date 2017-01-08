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亚洲 | 2017年 1月 8日 星期日 13:15 BJT

全球汇市：最近一周投机客连续第三周增持美元多仓--CFTC/路透数据

路透纽约1月6日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路
透计算，最近一周投机客连续第三周增持美元净多仓，因预期美联储今年
将升息数次。
    
    截至1月3日的当周，美元净多仓升至254.3亿美元，高于前周的241.7
亿美元，并创12月13日当周以来最高规模。
    
    对美元的乐观情绪有许多成因，在12月美国就业报告显示薪资增长之
后，乐观情绪尤甚。
    
    有分析师称，企业获利迟滞和低通胀先前阻止了美联储升息，12月薪
资增长情况显示，美国经济正在接近充分就业。那有可能促使美联储今年
最多升息三次。
    
    非农就业报告是一系列显示美国经济在稳步改善的经济数据之一。
    
    “本周若看到一些美联储官员发表鹰派讲话，有意让市场为第一季升
息的前景做好准备，也不会让我们感到惊讶，”ING的研报称。
    
    “未来一个月公布的美国通胀和经济增长数据若强劲，可能推动美国
收益率继续攀升，这意味着逢低买入美元的策略依然有吸引力。”
    
    与此同时，日圆的净空仓降至86,764口，此前曾连升九周。日圆走势
总的来说取决于美元走势，如果美元涨多下跌，日圆将是最受益的货币。
    
    纽约BK Asset Management的外汇策略董事总经理Kathy Lien预计，
美元兑日圆将在115-117.50的区间盘整。
    
    “美联储目前不会很快升息，因此美元涨势可能有限，但与此同时，
在特朗普正式就职前美元回落的幅度应当会较小，”Kathy Lien说。
    
    路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元 
的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货
 币的净仓位来计算。

    日圆(12,500,000日圆为1口)
            1月3日当周         前一周
 多头仓位   37,962             40,565
 空头仓位   124,726            127,574
 净仓位     -86,764            -87,009
 
    欧元(125,000欧元为1口)
            1月3日当周         前一周
 多头仓位   129,701            123,281
 空头仓位   199,757            192,689
 净仓位     -70,056            -69,408
 
    英镑(62,500英镑为1口)
            1月3日当周         前一周
 多头仓位   55,482             50,062
 空头仓位   120,224            107,161
 净仓位     -64,742            -57,099
 
    瑞郎(125,000瑞郎为1口)
            1月3日当周         前一周
 多头仓位   11,813             14,303
 空头仓位   25,252             24,394
 净仓位     -13,439            -10,091
   
     加元(100,000加元为1口)
            1月3日当周         前一周
 多头仓位   39,546             36,597
 空头仓位   43,417             38,195
 净仓位     -3,871             -1,598
 
    澳元(100,000澳元为1口)
            1月3日当周          前一周
 多头仓位   47,948              44,076
 空头仓位   51,204              45,586
 净仓位     -3,256              -1,510
 
    新西兰元(100,000新西兰元为1口)  
            1月3日当周          前一周
 多头仓位   25,522              25,448
 空头仓位   36,935              36,449
 净仓位     -11,413             -11,001
 (完)
  
 (编译 白云; 审校 蔡美珍)
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