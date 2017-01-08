CFTC报告：ICE棉花期货1月3日持仓报告(表)

欧洲汇市：英镑下滑，因英国第一季经济增长不及欧洲其他国家
英国第一季国内生产总值(GDP)修正后为较前季增长0.2%，初估值为增长0.3%。报告中的分项数据进一步显示，在英国投票决定脱离欧盟一年后，经济开始陷入困境。
路透1月6日 - 以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布，截至2017年1月3日洲际交易所(ICE)棉花持仓 状况报告，每口以50,000磅计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(247,158口) 124,424 18,402 18,017 86,600 202,190 229,041 238,609 18,117 8,549 较12月27日变动(未平仓合约：增加3,349口) 3,951 -1,805 -2,040 -226 7,325 1,685 3,480 1,664 -131 各类未平仓合约占总持仓百分比(%) 50.3 7.4 7.3 35.0 81.8 92.7 96.5 7.3 3.5 各类交易商数量(总计为296家) 153 49 64 52 70 235 160 (完) (编译 白云; 审校 蔡美珍)
英国第一季国内生产总值(GDP)修正后为较前季增长0.2%，初估值为增长0.3%。报告中的分项数据进一步显示，在英国投票决定脱离欧盟一年后，经济开始陷入困境。
路透5月25日 - 惠普公布的第二季业绩好于预期，其首席执行官(CEO)称这是一个取得“突破”的季度，因为PC和打印机业务双双自2010年以来首次实现增长。
路透5月25日 - 美国股市周四开盘标普500和纳斯达克指数创纪录新高，美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三发布的上次会议记录显示，决策者预期经济将重拾动能，他们很快会升息。