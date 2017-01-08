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市场报道 | 2017年 1月 8日 星期日 16:08 BJT

CFTC报告：ICE棉花期货1月3日持仓报告(表)

路透1月6日 - 以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布，截至2017年1月3日洲际交易所(ICE)棉花持仓
状况报告，每口以50,000磅计：
    
           非商业性持仓            商业性持仓       可报告总持仓      不可报告持仓
      多头     空头    套利      多头     空头     多头     空头      多头    空头
                                                             未平仓合约(247,158口)
   124,424   18,402   18,017   86,600  202,190  229,041  238,609   18,117   8,549  
    
    较12月27日变动(未平仓合约：增加3,349口)
    
     3,951   -1,805   -2,040     -226    7,325    1,685    3,480    1,664    -131 
    
    各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
    
      50.3      7.4      7.3     35.0     81.8     92.7     96.5      7.3     3.5 
    
    各类交易商数量(总计为296家)
       153       49       64       52       70      235      160 
    (完)
    
  
 (编译 白云; 审校 蔡美珍)
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