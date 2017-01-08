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市场报道 | 2017年 1月 8日 星期日 16:09 BJT

CFTC报告：CBOT玉米期货1月3日持仓报告(表)

路透1月8日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年1月3日芝加哥期货交易所(CBOT)
玉米期货持仓状况报告，每口以5,000蒲式耳计：
    
           非商业性持仓            商业性持仓       可报告总持仓      不可报告持仓
      多头     空头    套利      多头     空头     多头     空头      多头    空
                                                            未平仓合约(1,244,604口)
    354,679  328,655  176,679  569,431  568,756  1100789  1074090  143,815 170,514
    
    较12月27日变动(未平仓合约：增加13,142口)
    
     12,994   -3,176    7,685  -10,378   11,950   10,301   16,459    2,841  -3,317 
    
    各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
    
       28.5     26.4     14.2     45.8     45.7     88.4     86.3     11.6    13.7 
    
    各类交易商数量(总计为691家)
        148      140      155      238      314      472      546
    (完)
    
  
 (编译 白云; 审校 蔡美珍)
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