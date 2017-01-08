CFTC报告：CBOT玉米期货1月3日持仓报告(表)

欧洲汇市：英镑下滑，因英国第一季经济增长不及欧洲其他国家
英国第一季国内生产总值(GDP)修正后为较前季增长0.2%，初估值为增长0.3%。报告中的分项数据进一步显示，在英国投票决定脱离欧盟一年后，经济开始陷入困境。
路透1月8日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年1月3日芝加哥期货交易所(CBOT) 玉米期货持仓状况报告，每口以5,000蒲式耳计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空 未平仓合约(1,244,604口) 354,679 328,655 176,679 569,431 568,756 1100789 1074090 143,815 170,514 较12月27日变动(未平仓合约：增加13,142口) 12,994 -3,176 7,685 -10,378 11,950 10,301 16,459 2,841 -3,317 各类未平仓合约占总持仓百分比(%) 28.5 26.4 14.2 45.8 45.7 88.4 86.3 11.6 13.7 各类交易商数量(总计为691家) 148 140 155 238 314 472 546 (完) (编译 白云; 审校 蔡美珍)
英国第一季国内生产总值(GDP)修正后为较前季增长0.2%，初估值为增长0.3%。报告中的分项数据进一步显示，在英国投票决定脱离欧盟一年后，经济开始陷入困境。
路透5月25日 - 惠普公布的第二季业绩好于预期，其首席执行官(CEO)称这是一个取得“突破”的季度，因为PC和打印机业务双双自2010年以来首次实现增长。
路透5月25日 - 美国股市周四开盘标普500和纳斯达克指数创纪录新高，美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三发布的上次会议记录显示，决策者预期经济将重拾动能，他们很快会升息。