CFTC报告：CBOT大豆期货1月3日持仓报告(表)

欧洲汇市：英镑下滑，因英国第一季经济增长不及欧洲其他国家
英国第一季国内生产总值(GDP)修正后为较前季增长0.2%，初估值为增长0.3%。报告中的分项数据进一步显示，在英国投票决定脱离欧盟一年后，经济开始陷入困境。
路透1月8日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年1月3日芝加哥期货交易所(CBOT) 大豆持仓状况报告，每口以5,000蒲式耳计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(629,759口) 195,403 69,573 81,915 309,388 373,895 586,706 525,383 43,053 104,376 较12月27日变动(未平仓合约：减少48,187口) -8,786 -883 -5,132 -25,196 -30,957 -39,114 -36,972 -9,073 -11,215 各类未平仓合约占总持仓百分比(%) 31.0 11.0 13.0 49.1 59.4 93.2 83.4 6.8 16.6 各类交易商数量(总计为571家) 168 117 143 144 223 393 433 (完) (编译 白云; 审校 蔡美珍)
英国第一季国内生产总值(GDP)修正后为较前季增长0.2%，初估值为增长0.3%。报告中的分项数据进一步显示，在英国投票决定脱离欧盟一年后，经济开始陷入困境。
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波罗的海海岬型船运价指数跌59点，或3.57%，报1,595点。海岬型船舶日均获利下滑427美元，报11,750美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。