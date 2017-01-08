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货币新闻 | 2017年 1月 8日 星期日 16:21 BJT

CFTC报告：CBOT大豆期货1月3日持仓报告(表)

路透1月8日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年1月3日芝加哥期货交易所(CBOT)
大豆持仓状况报告，每口以5,000蒲式耳计：

           非商业性持仓            商业性持仓       可报告总持仓      不可报告持仓
      多头     空头    套利      多头     空头     多头     空头      多头    空头
                                                        未平仓合约(629,759口)
    195,403   69,573   81,915  309,388  373,895  586,706  525,383   43,053 104,376 
    
    较12月27日变动(未平仓合约：减少48,187口)
    
     -8,786     -883   -5,132  -25,196  -30,957  -39,114  -36,972   -9,073 -11,215 
     
    各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
    
       31.0     11.0     13.0     49.1     59.4     93.2     83.4      6.8    16.6 
    
    各类交易商数量(总计为571家)
        168      117      143      144      223      393      433 
    (完)                   

  
 (编译 白云; 审校 蔡美珍)
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